Autopomp brandweer moet soms uit andere gemeenten komen door te weinig mensen

Volgens burgemeester Tania De Jonge (Open Vld) ligt dat aan het feit dat de instroom van vrijwilligers bij de brandweer in het algemeen is gedaald. “Een autopomp moet nu uit zes personen bestaan. Als er geen zes manschappen beschikbaar zijn, dan zal er op zoek worden gegaan naar de dichtstbijzijnde zone met een autopomp. Maar in 93 procent van de tijd is er een autopomp beschikbaar”, aldus De Jonge, die ook wil inzetten op initiatieven om vrijwilligers voor de brandweer maximaal te bereiken. De aanrijtijden bedragen in Ninove volgens haar ook de vooropgesteld maximale 12 à 15 minuten, ook als er een autopomp uit bijvoorbeeld Denderleeuw of binnenkort Haaltert moet komen.