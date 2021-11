Auto belandt in Dender: Twee inzittenden in kritieke toestand afgevoerd

Omstreeks 7.45 uur zagen getuigen een wagen van de weg afwijken aan een rotonde. Het voertuig kwam vanuit Pamel gereden toen het mis ging aan de rotonde. De wagen ging enkele meters naar beneden en ging daarna door een betonnen reling het water in. Nog voor de inzittenden hun voertuig konden verlaten, werd de wagen opgeslorpt door het water. Duikers van verschillende brandweerposten uit de regio zijn ondertussen ter plaatse voor de reddingsactie. Zij slaagden erin om de twee inzittenden uit de wagen te bevrijden waarna twee MUG-teams hen probeerden te reanimeren. Na de reanimatie werden beide slachtoffers in zeer kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis.

Een van de slachtoffers kon nog niet geïdentificeerd worden, de andere inzittende is wel al bekend. Wat de oorzaak is van het ongeval is niet duidelijk. Er waren geen andere voertuigen bij betrokken. De politie en het parket is ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen van het ongeval. De brug naar Okegem is volledig afgesloten voor het verkeer.