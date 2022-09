“Audit Vlaanderen stelt ernstige tekortkomingen vast bij stadsdiensten”: Stadsbestuur neemt corrigerende maatregelen

Denderleeuw Vergeten kookpot op vuur zorgt voor rookontwik­ke­ling

In de A. Rodenbachstraat in Denderleeuw is woensdagmiddag een brand uitgebroken in de keuken van een woning. De bewoners hadden een kookpot op het vuur staan en deze zorgde voor hevige rookontwikkeling in de woning. Er vielen geen gewonden.

24 augustus