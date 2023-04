Appartement boven smederij volledig verwoest door uitslaande brand: Smederij en aanpalend bedrijf gevrijwaard

Bestuurder negeert afgesloten zone tijdens autoloze zondag: “Eten thuis stond klaar”

R.V.W. moest zich maandag in de politierechtbank van Aalst verantwoorden nadat hij de autovrije zone was binnengereden tijdens autovrije zondag in Denderleeuw. De man stelde zich bijzonder lastig op, maar ontkende niet dat hij de fout maakte. “Alleen kon de agent in kwestie dat onmogelijk gezien hebben", klinkt het.