Amber zit als eerste in Festiloco-strandstoel en wint duoticket

De wedstrijd ging donderdag van start. Amber Schaillée (21) was de eerste die donderdagmiddag in de Festiloco-strandstoel zat. Zij wist onmiddellijk waar die stond toen de foto van de stoel op de Facebookpagina van Festiloco verscheen: in het Ninoofse stadspark, aan de boomstronken nabij het skatepark. “Ik woon hier in de buurt en kom hier als animator ook vaak met kinderen”, vertelt Amber. “Ik lag in bed toen ik de foto op Facebook zag, en dacht ‘wat heb ik te verliezen’. Ik ben heel blij met het gratis duoticket. Ik had mijn vriendinnen nog niet voor 100 procent kunnen overtuigen om naar Festiloco te gaan en nu kan ik toch al minstens één vriendin meenemen. Vorig jaar was ik niet kunnen gaan omdat ik toen corona had. Ik kon de muziek wel tot bij mijn thuis horen. Dit maakt mijn pech van vorig jaar een beetje goed.”