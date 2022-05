Alsmaar meer grote ketens vestigen zich in Ninove: “Meer volk is positief, maar stad moet shoppers van rand naar kern lokken”

Vorig jaar openden zowel supermarktketen Albert Heijn als hamburgerketen Burger King een vestiging in Ninove. Burger King kwam langs de Elisabethlaan, Albert Heijn op de Ring West. Over twee weken opent op 1 juni het nieuwe winkelpark Ninouter langs de Brakelsesteenweg, met onder meer een vestiging van supermarktketen Jumbo en een tweede Ninoofse vestiging van supermarktketen Lidl. Op 8 juni opent Pizza Hut dan weer een nieuwe vestiging in de Brusselstraat, aan het kruispunt met de Brusselsesteenweg. En hoewel supermarktketen Carrefour al verschillende vestigingen heeft in Ninove, waaronder een grote hypermarkt langs de Albertlaan, loopt er ook een aanvraag voor een nieuwe Carrefour Market in de Herremansstraat/Brusselsesteeweg in Meerbeke.