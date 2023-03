Algemeen directeur stad Ninove gaat met pensioen na 38 jaar, waarvan laatste jaren bewogen waren: “I did it my way, je ne regrette rien”

Coppens was 38 jaar actief bij de stadsadministratie. Ze startte er in 1984 als bureauchef op de dienst Secretariaat. In 1988 werd ze OCMW-secretaris - een mannenberoep toen, want er waren in die tijd slechts twee vrouwelijke OCMW-secretarissen in de provincie Oost-Vlaanderen -, nadien oefende ze de dubbele functie van OCMW- en stadssecretaris uit en later werd ze algemeen directeur van de stad Ninove. In 2017 liep het echter mis tussen haar en het stadsbestuur. In een brief die ondertekend was door het managementteam van het stads- en OCMW-personeel werd het stadsbestuur stevig op de korrel genomen. De overeenkomst met Coppens werd later vroegtijdig beëindigd. Coppens trok daarop naar de Raad van State en kreeg uiteindelijk gelijk. In 2021 ging ze terug aan de slag bij de stad, als algemeen directeur.

Bij haar afscheid kreeg ze lof van oppositiepartij Forza Ninove en meerderheidspartijen Open Vld en Samen. “Met pensioen gaan is afscheid nemen en afscheid nemen is een beetje sterven, zeker als men heel zijn loopbaan aan Ninove gewijd heeft”, aldus Coppens zelf. “De rol van een ambtenaar is niet gemakkelijk. Hij of zij is verantwoordelijk voor wat fout gaat, terwijl de politiek de pluimen op de hoed steekt voor wat wel goed gaat. Dat is de negatieve kant van de responsabilisering van de ambtenaren. Ik deed altijd mijn best om een neutraal ambtenaar te zijn en het bestuur te dienen, ook wanneer ik het niet eens was met sommige beleidskeuzes. Ik heb steeds gezegd: in een goed bestuur bemoeit de ambtenarij zich niet met de politiek en de politiek laat de ambtenarij haar werk doen. Als dat niet zo is, krijgt men problemen.”

“Ik hield het algemeen belang van Ninove en zijn inwoners voor ogen en vooral het welzijn van alle medewerkers. Het is mijn overtuiging dat een goede chef zijn mensen graag ziet, de zwaksten het meest. Dat is al een goede raad die ik mijn opvolger geef. Een tweede is goede moed. De vastheid van betrekking van de ambtenaar bestaat niet langer, en de middelen, zowel personeel als financieel, zijn schaars. Ik hoop dat u niet het lot van de voetbaltrainer ondergaat. Die worden ook weggestuurd als de ploeg niet goed speelt. Ik ben u allen dankbaar voor de mooie momenten en de realisaties van de afgelopen 38 jaar. De mooie momenten koesteren en de slechte ervaringen vergeten is het recept voor een gelukkig leven. Ik mag zeggen: ‘I did it my way, je ne regrette rien’”, besluit Coppens.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.