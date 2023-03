Al zeker vijf jaar risico op vallende brokstukken, maar nu gaat restauratie toren Abdijkerk dan toch van start: “Kostprijs is intussen opgelopen tot 1,2 miljoen”

Avondshop­pen tijdens braderie in stadscen­trum en modeshow in Beversteeg op Witte Donderdag

Witte Donderdag wordt op donderdag 6 april opnieuw op de klassieke manier gevierd, met een braderie in de binnenstad en de winkels die later openblijven voor de avondshopping. Ook de modeshow is terug van weggeweest, maar zal nu plaatsvinden in de nieuwe Beversteeg.