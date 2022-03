Afvalcontainers op Paul De Montplein als noodoplossing zorgen voor ongenoegen: “Ronduit schandalig en onverantwoord”

NinoveOp de parking van het Paul De Montplein staan er grote afvalcontainers van de stad Ninove. Oppositiepartij N-VA is niet te spreken over die noodoplossing van het stadsbestuur.

N-VA-bestuurslid Jeroen Van Assche had twee jaar geleden klacht ingediend bij de omgevingsinspectie over de opslag van afvalstoffen door de stad Ninove. “Tot drie keer toe werd het stadsbestuur op de vingers getikt voor het illegaal storten van afval. Telkens werden er voor de drie opslagplaatsen in de Fabrieksstraat, Paul De Montplein en in Pollare-Dorp inbreuken vastgesteld”, klinkt het. Zowel de milieu-inspectie als gemeenteraadslid Karolien De Roose (N-VA) eisten in 2020 een duurzame oplossing op lange termijn.

Sluikstorten

N-VA betreurt dat er na twee jaar nog altijd geen definitieve oplossing is. “Schepen Torrekens heeft nu als noodoplossing grote afvalcontainers op de parking van het Paul De Montplein laten zetten. Ronduit schandalig en onverantwoord”, vinden zowel Jeroen Van Assche als Karolien De Roose, die zich ernstige vragen stellen over de veiligheid en wettelijkheid. “Dit ‘containerpark’ op een openbaar plein is een vrijgeleide voor sluikstorten, wat nu al een ernstig probleem is in Ninove”, aldus Van Assche. “Overal waar er kledingcontainers staan is er overlast. Wat zal dit dan geven met zulke grote afvalcontainers op een vrij toegankelijke parking?”

Gemeenteraadslid Karolien De Roose (N-VA) zal de milieuregels hierop verder onderzoeken en dit op de komende gemeenteraad brengen. “Het is onvoorstelbaar dat de omwonenden op grote oranje afvalcontainers moeten toekijken en 20 parkeerplaatsen verliezen. N-VA zal bekijken of dit achterpoortje van de stad wel conform de milieuwetgeving is.”

Tijdelijk

Schepen Marc Torrekens (Open Vld) benadrukt dat het om een tijdelijke noodoplossing gaat. “Op de binnenkoer van de technische dienst is er te weinig plaats. Dit is een noodoplossing tot de containers op een andere locatie geplaatst kunnen worden. We moeten roeien met de riemen die we hebben. We hadden ons oog laten vallen op een locatie, maar dat kon uiteindelijk niet doorgaan. We zijn dringend op zoek naar iets om te huren of te kopen. Ikzelf ben voorstander om iets te kopen. We hopen op heel korte termijn iets te vinden. Dit mag niet lang duren”, aldus Torrekens.

Volledig scherm Op de parking van het Paul De Montplein staan er grote afvalcontainers van de stad Ninove © rv

