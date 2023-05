Adrian (23) en Adisa (24) zijn nieuwe uitbaters van Domino’s Pizza Ninove: “We willen jongeren stimuleren om zelf iets te openen”

Beklaagde riskeert stevige boete nadat hij drie geparkeer­de voertuigen raakt: “Wou gsm oprapen die gevallen was”

Een jonge bestuurder stond maandagochtend voor de politierechter terecht na een ongeval in de Bosstraat in Denderleeuw. Daar verloor hij de controle over zijn stuur en reed hij drie geparkeerde voertuigen aan. De man had enkel een voorlopig rijbewijs en mocht op dat moment nog niet alleen rijden.