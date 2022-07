Achtervolging vanuit Ninove eindigt met ongeval en klopjacht in Roosdaal

De achtervolging is begonnen op het grondgebied van de politie Ninove, maar wat de aanleiding was voor de achtervolging is op dit moment niet duidelijk. Ook waar de achtervolging begonnen is en hoelang het geduurd heeft is niet duidelijk. Op het kruispunt met de N8 en de Poelkbeekstraat veroorzaakte de bestuurder een ongeval en zette hij zijn weg te voet verder. Even verderop verstopte hij zich waarschijnlijk in een tuin en volgde een grote klopjacht door de politie van Ninove. De man werd in eerste instantie niet aangetroffen, maar rond 23.00 uur werd er een politiehond bijgehaald en die kon de man snel terug vinden in een tuin. Hij werd zonder problemen gearresteerd en meegenomen door de politie.