Academie voor Beeldende Kunst houdt opendeurdag en afstudeerexpo's

Wie zin heeft om een kijkje te nemen in de klassen en de ateliers in De Kuip, Parklaan 1, is op zaterdag 14 mei van 10 tot 18 uur welkom voor een babbel met de leerkrachten of een drankje in de binnentuin. In juni tonen tekenaars, beeldhouwers, schilders en studenten uit kant & textiel hun werk op twee locaties, in het oud stadhuis, Oudstrijdersplein 6, en in de liberale kring, Dreefstraat 16. Langskomen kan op 11, 12, 18 en 19 juni van 14 tot 18 uur. Verder starten de inschrijvingen voor het volgend schooljaar online op 14 mei via www.liedekerke.be/ABAK. Ze lopen tot eind september. Ook bij de leerkrachten of in het secretariaat (tijdens de openingsuren) kan je je inschrijven. Op de website kan je zien welke groepen volzet zijn. In september kan je een gratis proefles meemaken.