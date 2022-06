Aankomst Omloop blijft nog drie jaar in Ninove, maar misschien op andere plaats: “Stadscentrum is goed voor horeca, maar verloren weekend voor handelaars”

Sinds 2018 ligt de aankomst van de Omloop in Ninove. Het eerste jaar in Meerbeke en vanaf het tweede jaar in de Onderwijslaan in Ninove. De overeenkomst met Flanders Classics liep over vijf jaar en was nu op zijn einde. De stad Ninove wil de aankomst in Ninove verlengen van 2023 tot en met 2025. De gemeenteraad keurde maandagavond de principiële verlenging alvast goed. Burgemeester Tania De Jonge (Open Vld) wees op de vlekkeloze organisatie, de internationale uitstraling van de wedstrijd en vond het heel belangrijk om het eerbetoon aan Willy Verlé, de drijvende kracht achter het wielrennen in Ninove en het Omloop Finish Team die vorig jaar overleed, te kunnen verderzetten in een normale editie van de aankomst van de Omloop.

“De Omloop heeft een enorme internationale uitstralingen en wordt door miljoenen mensen over de hele wereld op tv”, aldus burgemeester De Jonge. “De grote trots achter de Omloop, Willy Verlé, heeft de voorlaatste editie in coronamodus moeten meemaken en verdient een absoluut eerbetoon tijdens de Omloop in volle ornaat, want ook de laatste editie was een afgeslankte versie door de coronaregels. De Ninovieter heeft twee jaar niet kunnen genieten van de Omloop en heeft recht op een volwaardig wielerfeest.” Het is de stad gelukt om de prijs te drukken. “We betalen 20.000 euro minder en we mogen een contract afsluiten van drie jaar, wat niet gebruikelijk is. Voor het budget ben ik bereid om toch nog eens met de stad Geraardsbergen en de gemeente Galmaarden rond de tafel te zitten om te zien op welke manier ze eventueel een stuk kunnen bijdragen.”

Sport verbindt in moeilijke tijden

De burgemeester wees op de voordelen voor de stad, onder meer voor de horeca. “Alle B&B’s en de twee hotels zitten vol en de dag nadien hadden we duizenden deelnemers die over ons grondgebied reden in de richting van onze prachtige dorpen en ook nadien de Omloop konden volgen. In tijden van crisis en een oorlog aan de rand van Europa moeten we beseffen dat sport mensen verbindt en vreugde biedt.”

Gemeenteraadslid Guy D’haeseleer (Forza Ninove) stond achter de verlenging, maar vindt de plaats van aankomst niet ideaal. “Het weekend dat de koers aankomt, is voor de handelaars een verloren weekend.” Hij stelde daarom voor om naar een andere plaats van aankomst te zoeken, al beseft hij dat vooral Flanders Classics daarover beslist. “Maar het zou wel aangekaart kunnen worden.” De piste voor de Halsesteenweg in Meerbeke blijkt alvast niet haalbaar, wegens te weinig plaats voor het randgebeuren. “Maar aan de Aalsterstesteenweg of voorbij Den Doorn kun je bijvoorbeeld veel mensen zetten en heb je een brede baan, wat ook veiliger is.”

Aankomstplaats belastend voor handelaars

Ook gemeenteraadslid Stijn Vander Elst (Open Vld) wees er op dat de huidige aankomstplaats op de Onderwijslaan voor sommige handelaars te belastend is op vlak van inname van het openbaar domein in het stadscentrum, maar dat de horeca in het centrum er anderzijds wel goed bij vaart. Hij stelt voor om alle opties in kaart te brengen en dat er voor zowel de sportieve, commerciële, culturele als andere belangen - “want volgend jaar zal er in dat weekend ook carnaval zijn” - een goed evenwicht wordt gezocht.

Hoge kostprijs

Voor gemeenteraadsleden Lieven Meert (Samen/Vooruit) en Joost Arents (onafh.) is de hoge kostprijs een struikelblok. “Het netto-effect van de voor- en nadelen is moeilijk in te schatten en is ook wat subjectief. Mijn persoonlijke inschatting is dat het geen 200.000 euro belastinggeld waard is”, vindt Meert. “Daar kan je drie à vier personeelsleden een heel jaar mee tewerkstellen. In de huidige omstandigheden, waarbij zo'n 30 procent van de bevolking moeilijk heeft om hun huur of energierekening te betalen, lijkt me dat niet simpel om te verantwoorden.” Hij vond dat er moest worden onderhandeld om de prijs nog te drukken. Voor hem is de aankomst maar 50.000 à 100.000 euro waard. Ook gemeenteraadslid Wassim Hassine (Samen) stelde een kleiner budget voor en vond dat er rond de Omloop nog meer een echt volksfeest moet worden gecreëerd. Schepen Joost Arents was bezorgd om het stadsbudget en de hoge inflatie en de stijgende energiekosten.

Drie meerderheidsleden, namelijk gemeenteraadslid Lieven Meert (Samen), schepen Joost Arents (onafh.) en schepen Veerle Cosyns (Samen)onthielden zich op de stemming. De andere meerderheidsleden en de oppositie stemden de verlening goed.

