83 jaar oude traditie is na twee coronajaren terug: Auto’s, fietsen, motors en paarden worden gezegend in Pollare

De autowijding vindt normaal jaarlijks plaats, al sinds 1937, maar door de coronacrisis is het intussen al drie jaar geleden. In 2019 was de laatste editie. In die 83 jaar is het zelden gebeurd dat de autowijding niet kon doorgaan. “Alleen tijdens de oorlogsjaren tussen 1940 en 1945 is ze een paar keer niet kunnen doorgaan”, weet Jef Van Oudenhove van de Broederschap. “De autowijding werd in het leven geroepen door Karel Fransman, wijnhandelaar en oprichter van de Scouts van Ninove nadat hij een ongeval overleefde. Zijn vrachtwagen was stilgevallen op de tramsporen tussen Brussel en Ninove toen er een tram aankwam. Hij overleefde het ongeval en richtte daarom de Sint Kristoffelgilde en de autowijding op.” Sint-Christoffel wordt beschouwd als de patroonheilige van de reizigers.