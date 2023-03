600 kevertjes veroveren na vier jaar opnieuw stadskern van Ninove

In de stadskern van Ninove waren er zondag honderden kevertjes en Volkswagenbusjes te bewonderen. Door de coronacrisis was het al vier jaar geleden dat het kevertreffen kon plaatsvinden.

Ondanks de slechte weersvoorspellingen bleef het bijna overwegend droog tijdens het evenement. Heel wat mensen kwamen dan ook een kijkje nemen naar de vele opvallende wagentjes. “Ik ben tevreden over het weer, over het evenement op zich en over de opkomst”, zegt organisator Frederic Peeters. “Er waren zo’n 600 kevertjes. Hadden de weersvoorspellingen beter geweest, dan waren het er misschien nog meer geweest, maar het doet deugd om na vier jaar mensen uit alle hoeken hier samen te zien komen. Er waren deelnemers uit Zwitserland, Denemarken, Duitsland, Nederland, Frankrijk en uiteraard Engeland. Er was zelfs een Amerikaanse deelnemer.”

Die deelnemer was Jake Armour uit North Carolina: “Het is de eerste keer dat ik hier in België ben”, vertelt hij. “Ik zag het evenement via internet, vrienden hadden me er ook over verteld en een andere vriend heeft deelgenomen. Als beroep herstel ik auto’s, oldtimers. Momenteel verblijf ik een jaar in Straatsburg. Ik vind dit een heel mooi evenement.”

Het thema van het kevertreffen dit jaar was ‘super safari sunday’, waarbij safaribusjes extra in de kijker werden gezet. Het was de 23ste editie van het kevertreffen in Ninove, dat dit jaar 25 jaar bestaat.

Volledig scherm Het kevertreffen in het stadscentrum van Ninove. Organisator Frederic Peeters (rechts op de foto) met Amerikaanse deelnemer Jake. © Claudia Van den Houte

Volledig scherm Het kevertreffen in het stadscentrum van Ninove. © Claudia Van den Houte

Volledig scherm Het kevertreffen in het stadscentrum van Ninove. © Claudia Van den Houte

Volledig scherm Het kevertreffen in het stadscentrum van Ninove. © Claudia Van den Houte

Volledig scherm Het kevertreffen in het stadscentrum van Ninove. © Claudia Van den Houte

Volledig scherm Het kevertreffen in het stadscentrum van Ninove. © Claudia Van den Houte

Volledig scherm Het kevertreffen in het stadscentrum van Ninove. © Claudia Van den Houte

Volledig scherm Het kevertreffen in het stadscentrum van Ninove. © Claudia Van den Houte

Volledig scherm Het kevertreffen in het stadscentrum van Ninove. © Claudia Van den Houte

Volledig scherm Het kevertreffen in het stadscentrum van Ninove. © Claudia Van den Houte

Volledig scherm Het kevertreffen in het stadscentrum van Ninove. © Claudia Van den Houte

Volledig scherm Het kevertreffen in het stadscentrum van Ninove. © Claudia Van den Houte

Volledig scherm Het kevertreffen in het stadscentrum van Ninove. © Claudia Van den Houte

Volledig scherm Het kevertreffen in het stadscentrum van Ninove. © Claudia Van den Houte

Volledig scherm Het kevertreffen in het stadscentrum van Ninove. © Claudia Van den Houte

Volledig scherm Het kevertreffen in het stadscentrum van Ninove. © Claudia Van den Houte

Volledig scherm Het kevertreffen in het stadscentrum van Ninove. © Claudia Van den Houte

Volledig scherm Het kevertreffen in het stadscentrum van Ninove. © Claudia Van den Houte

Volledig scherm Het kevertreffen in het stadscentrum van Ninove. © Claudia Van den Houte

Volledig scherm Het kevertreffen in het stadscentrum van Ninove. © Claudia Van den Houte

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.