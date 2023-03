500 liter diesel weg én vijf betonmixers beschadigd: bedrijf wéér slachtoffer van inbraak

Wat te doen in Aalst: deze 10 beziens­waar­dig­he­den mag je niet missen

Zin in een uitstapje dicht bij huis? Daarvoor is Aalst de ideale uitvalsbasis. De Oost-Vlaamse stad is vooral bekend om het grootste carnavalsevenement in België, maar er valt nog heel wat meer te beleven: van het Stedelijk Museum tot een Instagram- en TikTok-tour langs twaalf must-see locaties. Geen idee waar te beginnen? Wij geven je alvast tien tips met bezienswaardigheden en activiteiten die je niet mag missen.