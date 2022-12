4,2 miljoen keer bedankt! Deze verhalen uit Ninove raakten jullie het meest in 2022

NinoveNinove leeft! Dat bewezen jullie, onze lezers, het voorbije jaar weer massaal. 4,2 miljoen keer werden onze artikels uit Ninove op HLN.be gelezen. Van de hoogbegaafde Jade die op haar 18de al in het derde jaar geneeskunde zit én dit jaar op WK wielrennen stond, over de commotie rond de Middenschool, tot Celina (92) en Antoine (86) die na 42 jaar lief en leed pas afgelopen jaar in het huwelijksbootje stapten.

Amper achttien jaar is Jade Linthoudt uit Appelterre, maar toch startte ze eind september al aan haar derde jaar Geneeskunde. Jade is dan ook hoogbegaafd. Op haar vijftiende was ze al geslaagd voor het toegangsexamen en op haar zestiende begon ze haar studies aan de Vrije Universiteit Brussel. Net voor de start van het nieuwe academiejaar stond ze in september op het wereldkampioenschap wielrennen. Jade, die tijdens haar schoolcarrière altijd nood had aan uitdagingen, vond in het wielrennen de ideale uitlaatklep.

Zondag 26 juni 2022 werd een lange en vermoeiende dag voor Chiro Flos uit Meerbeke. De jeugdbeweging trok die dag op daguitstap naar Oostende en had zowel voor de heen- als terugrit 150 plaatsen gereserveerd op de trein, maar al tijdens de heenreis vanuit Denderleeuw bleek de reservatie niet in orde te zijn en moesten zo’n 50 kinderen het doen met een ‘zitje’ in het gangpad. Voor de terugreis bleek de trein volzet te zijn, waardoor de jeugdbeweging pas anderhalf uur later een trein kon nemen. Die arriveerde pas na 20 uur in het station van Denderleeuw, terwijl de kinderen de volgende ochtend al weer naar school moesten. De NMBS sprak van “een zeer spijtige samenloop van omstandigheden”.

Volledig scherm Chiro Flos uit Meerbeke heeft met 150 kinderen een tijd vastgezeten in het station van Oostende © rv

“Is het niet normaal dat je al eens een pennenzak tegen je hoofd krijgt?”, vroeg de 14-jarige autistische zoon van Sabine Duquene haar nadat enkele leerkrachten en ex-leerkrachten van de Middenschool hadden getuigd dat een aantal andere leerkrachten zich denigrerend zouden uitlaten over hun leerlingen die kampen met een autismestoornis. Volgens het eerste rapport van de onderwijsinspectie was het ‘pestgedrag’ ludiek bedoeld en was er sprake van een misplaatste grap. Begin 2023 volgt er nog een uitgebreide doorlichting. Het gerechtelijke onderzoek van het parket van Oost-Vlaanderen loopt nog.

Agressie in het verkeer was er ook in 2022. Een buschauffeur uit Ninove werd eind juli zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht na een daad van agressie op de bus. Een 18-jarige passagier liep plots op de bestuurder af terwijl die aan het rijden was en gaf hem een vuistslag in het gezicht. De tiener zette het nadien op een lopen, maar kon dankzij camerabeelden geïdentificeerd worden. Hij zou kwaad geworden zijn omdat de chauffeur niet aan een halte was gestopt.

In de laatste dagen van het jaar raakte ook Shauni De Coninck (18) zwaargewond. Het ongeval vond weliswaar plaats in Wetteren, maar Shauni woont in Ninove. Ze was in de wagen gestapt samen met haar vriendin, die de chauffeur kende. Shauni zat achteraan in het voertuig en vroeg meermaals aan de bestuurder om veel rustiger te rijden, maar het enige wat hij deed was zijn snelheid opvoeren tot 200 kilometer per uur. Haar vader reageerde aangeslagen.

Volledig scherm Hond Kyra kon nog op tijd worden gered © Facebook Dierenasiel Ninove

Ninovieters zijn dierenliefhebbers. Gehaktballetjes met vergif in een veldweg naast het dierenasiel: dat greep jullie erg aan. Het Dierenasiel Ninove waarschuwde eind oktober voor gehaktballetjes met vergif die in Vreckom, een veldbaantje naast het asiel in Denderwindeke, werden neergelegd. Een vrijwilligster van het asiel ontdekte dat de hond waarmee ze gaan wandelen was een gehaktballetje met vergif had opgegeten. De medewerkers snelden onmiddellijk naar de dierenarts en waren er gelukkig op tijd bij. Het dier kon nog worden gered.

Afsluiten doen we met een positieve noot: Dat er op liefde geen leeftijd staat, bewezen Celina Van Laethem (92) uit Meerbeke en Antoine Beeckmans (86) uit Okegem. Ze waren al 42 jaar een koppel, maar traden pas op 16 mei in het huwelijksbootje. “We wilden al eerder trouwen, maar door omstandigheden is het er nu pas van gekomen”, klonk het. Celina stelde de vraag en Antoine zei onmiddellijk ‘ja’. “Kinderen zullen er wellicht niet meer van komen”, lachte burgemeester Tania De Jonge, die hen in het echt verbond.

Volledig scherm Celina Van Laethem (92) en Antoine Beeckman (86) traden na 42 jaar in het huwelijksbootje in het oud-stadhuis van Ninove. © Claudia Van den Houte

