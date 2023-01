150-tal mensen met beperking nemen het tegen elkaar op tijdens ‘Quiz for Specials’

“Met de quiz proberen we de bewoners aan te zetten om op zoek te gaan naar kennis en die kennis te onthouden”, vertelt organisator Joachim De Maeseneer van vzw Schoonderhage. “Het doel is om hun integratie en zelfvertrouwen te vergroten. Door corona was het nu twee jaar geleden, maar we merken telkens dat de bewoners naar de quiz toeleven en quizzen volgen op televisie.” Dat beaamt Annemie, bewoonster van Schoonderhage Muylem in Appelterre: “Het is leuk om samen plezier te maken en de andere afdelingen eens te zien.”

De quiz werd gewonnen door De Krachtpatsers, een ploeg uit De Okkenoot in Denderwindeke. “Het was de eerste keer dat we deelnamen en het was heel leuk. We hebben allemaal samengewerkt”, zegt Jan De Smedt. Ze haalden één punt meer dan een ploeg van De Bolster in Herzele, die tweede werd. Plaats drie was voor een ploeg van De Kanteling.