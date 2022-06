1.189.082 euro Vlaamse subsidies voor 151 extra plaatsen in Ninoofs onderwijs

Weyts investeert deze regeerperiode in totaal 3 miljard euro in scholenbouwprojecten. Dat is nog eens 500 miljoen euro méér dan in de vorige regeerperiode. Het budget voor structurele extra plaatsen in bestaande scholen bedraagt 360 miljoen euro. De middelen worden verdeeld op basis van de capaciteitsmonitor, die in kaart brengt waar een plaatstekort verwacht wordt. De capaciteitsmonitor wijst uit dat er vooral in het secundair onderwijs extra plaatsen nodig zijn. Met de investering van 1.189.082 euro kunnen er in Ninove 151 extra plaatsen bijkomen. Het gaat over 13 extra plaatsen In GO! Atheneum en 138 extra plaatsen in het Hartencollege.