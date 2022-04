1.000-uren challenge tijdens buitenspeeldag

Ninove Vier jaar cel na aanval met mes: “Wilde alleen maar weten waarom hij roddelde over mij”

Een 22-jarige jongeman is door de Dendermondse strafrechter veroordeeld omdat hij in Ninove een voorbijganger in de hals stak met een mes. M. stond terecht wegens poging doodslag, al ontkende hij zelf dat hij zijn slachtoffer dood wilde.

29 maart