Zwoegen in de fitness... voor een zo dik mogelijke kont RAGE BIJ TIENERMEISJES: KIM KARDASHIAN ACHTERNA Sven Ponsaerts en Amber Vuylsteke

02 maart 2019

00u00 3 Nina Het is een rage in fitnesscentra én op Instagram: de 'Kim Kardashian-poep'. Voor zo'n perfect rond en vooral volumineus achterwerk zwoegen jonge meisjes met plezier urenlang - al dan niet met aangepast 'booty-plan'.

5.688: zoveel volgers heeft het achterwerk van 'Loewwi' op Instagram. De Gentse Loewi Monbaliu, bijna 23, is dan ook fier op haar stel billen, die ze vooral de jongste twee jaar zeer intensief traint. "Twee tot drie keer per week vind je me in de fitness, telkens gedurende één tot anderhalf uur. Het is zwaar, maar alles voor een 'slim thick' - een lichaam met platte buik, maar bovenal héél vrouwelijke rondingen. Een groter, steviger en ook een iets ronder achterwerk hoort daarbij." Eric Vandenabeele, voorzitter van de beroepsfederatie van fitnesscentra, heeft de rage al opgemerkt - al is hij er zeker van dat die tijdelijk zal blijken. "Zoiets zagen we ook al met de 'thigh gap' enkele jaren geleden, waarbij de dijbenen - liefst zo slank mogelijk - mekaar niet mochten raken."

Maar nu is het dus het achterwerk waar honderden jonge, Vlaamse meisjes mee uitpakken, net als Loewi. "Op Instagram en in muziekvideo's zie je niks anders dan gigantische konten. Daar groeien tienermeisjes nu mee op", vertelt ze. "Zelf ben ik weliswaar géén fan van Kim Kardashian en haar halfzus Kylie Jenner, die hun totaal onrealistische achterwerk kregen dankzij plastische chirurgie." Loewi zweert bij krachttraining met gewichten. "Voor het trainen van de bilspieren - de gluteus maximus - is de 'hip thrust' een goede oefening. Daarbij moet je zittend of liggend vanuit de heupen een gewicht opduwen - in mijn geval al 120 kilo." De ervaren fitnessster ontwikkelde zelfs haar eigen 'booty-plan': een schema om in acht weken tijd tot een meer volumineuze poep te komen. "Op grote vraag van mijn volgers. Voor 30 euro verstuur ik het online."

Proteïnen

Ook voor de Brugse Robin Van Parys, bijna 22, is het doel 'smallere heupen en een dikkere poep'. "Ja, ik ben beïnvloed door de vele meisjes met een stevige poep op sociale media", geeft ze toe. "Ik ben er nog lang niet, maar ben blij dat ik al na een acht maanden resultaat zie: minder vet rond m'n middel, en achteraan is er al wat meer vorm." De studente staat er tweemaal per week zo'n anderhalf uur voor in de fitness, én ze paste haar voedingspatroon aan. "Veel proteïnen zijn belangrijk om die extra bilspiermassa te krijgen. Hier staan dus vier keer per week uitsluitend kip, vis en peulvruchten op het menu."

Wie er al dat zweet niet voor over heeft, kan natuurlijk altijd nog naar de plastisch chirurg. Al is de 'Kardashian-poep' daar in ons land een relatief weinig gevraagde ingreep. "Vóór 2010 was de vraag naar een lipofilling van het achterwerk onbestaande", zegt dokter Steven Colpaert van de Belgische Vereniging voor Plastische, Reconstructieve en Esthetische Chirurgie. "De jongste jaren voeren we de esthetische operatie, waarbij eigen vetweefsel van de taille in de billen wordt gespoten, een paar honderd keer per jaar uit." In zijn privépraktijk geeft hij jaarlijks minder dan tien patiënten een dikker achterwerk. "Dat zijn veelal jongedames onder de 25. Ze betalen daarvoor tussen de 2.000 en 3.000 euro."