Zwart en compact: de mooiste stijlen voor je little black bag

Glossy lippen of geflipt haar: met deze 7 makkelijke beauty­trends kan iedereen aan de slag

26 september Vergeet ingewikkelde beautylooks en gewaagde trends die ettelijke uren in de badkamer én een vaste hand vereisen. Dit najaar zien we er allemaal op ons best uit met enkel een tikkeltje lipgloss, kleurrijke oogschaduw of een geflipte haarlook. Met deze erg draagbare beautytrends gespot bij de hippe socialites op straat kan echt iedereen aan de slag. Ja, ook jij, beloofd.