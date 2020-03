Zussen Mira (31) en Lize Feryn (27) openhartig in NINA: “Mensen mogen bijna alles van me weten”

Nina Actrice Lize Feryn is binnenkort te zien in #hetisingewikkeld op VIER en De ontvoering van Phil Frisco op VTM. Samen met haar twee zussen runt ze ook een handtassenatelier. En met zus Mira heeft ze vanaf deze week een column in NINA.

Creativiteit rules bij de Feryns, en bij de drie zussen Lize (27), Mira (31) en Yanne (33). “Dat hebben we van onze beide ouders.”

Lize: “Ik heb altijd al graag geschreven. Zo puzzelen met woorden, wat humor en poëzie erbij? Als ik een leuk, gênant of aandoenlijk verhaal goed op papier krijg, geeft dat voldoening.”

Mira: “Ik schrijf ook graag. Ik heb een blog gehad over mijn kinderen. Toen dacht ik vaak: wat een kutsituatie, maar hóé ideaal om over te schrijven!”

Mira, jij maakt telkens een tekening bij de column van Lize.

Mira: “Ik maak een ‘kanttekening’. Letterlijk: op Lizes foto maak ik een schets die het verhaal kadert. En in een quote geef ik mijn idee over haar verhaal.”

Lize: “We hebben al eens samengewerkt. Ik heb twee boeken geschreven bij de serie In Vlaamse velden en Mira heeft die toen vormgegeven; ze is grafisch vormgeefster van opleiding. We vullen elkaar heel goed aan. Want ik durf nogal te muggenziften en Mira kan dat heel goed verdragen. (lacht) Het was een intense samenwerking. Toen de deadline naderde, zaten we vaak tot twee uur ’s nachts te werken. En Mira heeft een bepaald punt waarop ze met alles moet lachen ...”

Mira: “Om klokslag tien uur ’s avonds wordt alles plots hilarisch. Ik kan daar niks aan doen. Dat is de vermoeidheid.”

Lize, kan je als bekende actrice over om het even wat schrijven?

Lize: “Ik ben nogal open. Er zijn weinig dingen die mensen niet mogen weten. Maar uiteraard kies ik de onderwerpen. En hou ik met iedereen rekening. Ik wil niet dat mijn vrienden plots niks meer durven te vertellen. Als ik al eens iets schreef op mijn Facebookpagina kreeg ik reacties als ‘Zo leuk’ en ‘Zo herkenbaar’. Ik denk dat dát de kracht van een column is. Ik wil vooral mezelf relativeren, en me zeker niet op een BV-verhoogje zetten.”

Ik merk een scherpe hang naar nostalgie in je column.

Lize: “(knikt) Als kind word je opgevoed op een bepaalde manier, je kent niets anders. Nu moet ik soms glimlachen met de keuzes die onze ouders maakten.”

Mira: “Of je begrijpt plots bepaalde zaken. Regels die ik vroeger onterecht vond, zou ik nu zelf hanteren bij mijn kinderen.”

Lize: “Wij waren een alternatief gezin. Voor ons was het de normaalste zaak van de wereld dat we quinoa mee naar school kregen in plaats van boterhammen. Of dat we onze kleren zelf moesten maken. Dat andere kindjes ons wellicht bekeken als ‘die meisjes die koolraap eten in de klas’. Nu kan ik daar zó

gecharmeerd op terugkijken. Nostalgie is heerlijk.”

Aan wie hebben jullie de creatieve genen te danken?

Mira: “Aan onze beide ouders. Mama was vooral goed in het ‘niet binnen de lijntjes’ denken. Als ik op de kunstschool een briefje meekreeg: ‘Maandag papier meebrengen’, zag ik alle kinderen met drie soorten papier van Schleiper (speciaalzaak, red.) toekomen. Ik stond daar met een zak vol papier die mama van de zolder gehaald had. Onze zolder was een ontdekkingskot. Mama verzamelde werkelijk alles: de kinderen zullen dat kunnen gebruiken.”

Lize: “Op het extreme af, hè. (lachje) Ken je die groene plastic dingen die in augurkenpotten zitten om de augurken naar boven te halen? Mama bewaarde die. Want onze zus Yanne was kleuterleidster en zou ze op een dag kunnen gebruiken om te knutselen. Onze zolder staat vol buizen, tjoepkes en overschotjes. Mama had haar camionette omgebouwd tot mobilhome. Met zetels die je kon omvormen tot bedjes, zelf genaaide kussens en voor elk een zelf getimmerde kast met icoontje.”

Mira: “Ze was héél creatief, maar ze had niet genoeg zelfvertrouwen om er meer mee te doen. Ze vond het tof om zichzelf te projecteren in ons en om ons dan te zien bloeien. Ze was graag de ondersteuning: materiaal zoeken, mee nadenken. Maar ze hoefde daar zelf geen pluimen voor te krijgen.”

Lize: “En als we papa vragen om iets op een kaartje te schrijven, dan is dat pure kalligrafie. Ongelooflijk mooi. Hij kan ook prachtig tekenen. Maar hij doet ook niks met die creativiteit. Hij is milieuconsulent. Dat verklaart de quinoa. (lacht)”

Jullie moesten jullie mama vier jaar geleden afgeven na een slepende ziekte. Praten jullie vaak over haar?

Mira: “Heel vaak. Ik ben aan het verbouwen; mama was echt een verbouwer. Heel vaak zeggen mijn man en ik: ‘Mama zou moeten komen kijken’, of ‘Zij zou hier een plankje hangen’.”

Lize: “Mama is nog altijd een deel van ons dagelijks leven. Ik merk ook hoe vaak ze in de columns voorkomt. Het toont hoe fel we nog bezig zijn met hoe zij zou denken of handelen. Mama was ook degene aan wie we voor alles toestemming vroegen. Wij vonden haar mening echt belangrijk.”

Wat zou ze van de columns vinden?

Lize: “Mama is een kopie van haar eigen mama. Toen ik oma zei: ‘Ik heb een column over jullie geschreven’, zei ze niet – zoals de meesten wellicht zouden zeggen – ‘Ge hebt toch alleen góéde dingen geschreven?’, maar wel: ‘Ge hebt toch niet te veel gestoeft, hè?’ Mama zou exact hetzelfde zeggen.”

“Papa is anders. Die vindt aandacht net wél leuk. (lachje) Hij praat tegen iedereen, hij heeft veel humor. We noemen hem ‘de burgemeester van het Feryndorp’, zo met zijn drie dochters en zeven kleinkinderen. Mira heeft Norah (8), Rube (6) en Bores (4). Yanne heeft Tuur (7), Anna (5), Lucie (4) en Klara (2).”

Ik hoop dat je graag tante bent, Lize.

Mira: “Waarom denk je dat Lize naar Antwerpen verhuisd is? (lacht)”

Lize: “In gezinsuitbreiding staan mijn zussen verder dan ik. Ik was altijd ‘het kleine zusje’. Mira en Yanne schelen anderhalf jaar. Ze zaten altijd samen op school en op internaat. Zij noemen elkaar ‘zus’. En mij gewoon Lize. (lacht)”

Mira: “Zodra jij vijftien was, en geen klein snotterke meer, is dat gebeterd. We zagen je toen voor het eerst optreden in een musical en dachten: tiens, ons Lize wordt groot.”

Lize: “Na die musical werd ik dus aanvaard. Eindelijk.”

Mira: “Ja, toen heb je ons wachtwoord gekregen. (lacht)”

Is Aster ongerust over ontboezemingen in je column, Lize?

Lize: “(lachje) Nee, Aster is de eerste die alles naleest. Ik zou nooit iets slechts over hem durven, of kúnnen, schrijven. Anderen zeggen ons vaak: ‘Oké, too much information.’ Als we naar het toilet gaan, geven we graag mee welke boodschap het was.”

Mira: “Op een keer belde Lize via FaceTime, en vroeg ze: ‘Willen jullie dag zeggen tegen Aster?’ En hopla, daar zat hij, op de wc. En wij allebei: ‘Euh, hey Aster …’”

Een column is ook een plekje om de puntjes op de i te zetten.

Lize: “Straks schrijf ik dat ik toch al héél lang wacht op die ring. (lacht) Of: ‘Oeps, ik ben mijn pil vergeten.’ Grapje, we zijn nog maar net twee jaar samen.”

Lize, als enige van de drie werk jij niet fulltime bij Atelier Feryn, dat handgemaakte lederen tassen creëert. Vind je dat jammer?

Lize: “Mijn prioriteit is acteren, maar ik ben zo vaak mogelijk in ons atelier. Ik denk mee na over de ontwerpen, organiseer de fotoshoots en neem mee beslissingen. Mira en Yanne hebben het ambacht in de vingers, ik niet meer.”

Mira: “Ik ben heel trots op Lize. Ze wilde altijd acteren, dus is het geweldig dat ze zoveel kansen krijgt en die benut.”

Hoe speciaal is een band tussen zussen?

Lize: “We gaan op dezelfde manier met dingen om. Als één van ons jarig is, wordt die ontvoerd door de andere. Aan vier mensen vertel ik alles: mijn beste vriendin, Aster en mijn zussen.”

Mira: “Ieder van ons vertelde vroeger álles aan mama. Ik belde haar wel drie keer per dag. Voor allerlei onnozelheden. (glimlacht) Daarom ben ik dubbel zo blij dat we elkaar hebben. Mama’s overlijden heeft ons nog dichter bij elkaar gebracht. Ergens is dat heel mooi.”

Wedden dat ze méér dan trots is? Dank je wel, zussen.