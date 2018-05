Zoveel water moet je drinken na een sportprestatie MV

04 mei 2018

15u07

Bron: well + good 0 Nina Wanneer het op water drinken aankomt, horen we bijna altijd hetzelfde: we drinken niet genoeg. Zo'n 8 glazen per dag of een anderhalve liter wordt aangeraden. Maar die one size fits all-regel voor water klopt eigenlijk niet. Hoeveel je nu eigenlijk echt moet drinken na een sportprestatie, leggen we je hier uit.

Iedereen heeft andere behoeften, en dat klopt ook voor water. Hoeveel water we nodig hebben hangt af van onze leeftijd, geslacht, van waar je woont, hoe actief je bent en zelfs van op welke manier je ademt. Sportdokter Christopher Hogrefe legt aan Well and Good uit hoeveel iedereen zou moeten drinken na een sportprestatie.

Hoe vaak moet je die waterfles nu opnieuw vullen, en moet je die extra vullen op de dagen waarop je je sportschoenen aantrekt? Het hangt af van hoeveel we zweten. Maar laten we beginnen bij het begin. Zweet, het is nat, vies en kan een geurtje hebben. Toch heeft het veel nut. Wanneer je zweet, gaat je lichaam afkoelen. Broodnodig bij een intensieve work-out. Al is het niet alleen het sporten zelf dat ons doet transpireren. Volgens een studie uit The Journal of Physiology gaat onze hartslag en bloeddruk tijdens het sporten stijgen, waardoor ons lichaam meer zweet aanmaakt.

Welke sport je ook aan het beoefenen bent, vaak ga je meer zweet verliezen dan dat er weer vocht binnenkomt. En juist daarom moeten we rekening houden met hoeveel water we drinken. Zweet je veel, dan moet je veel drinken. Doe je een minder intensieve sport zoals yoga, dan moet je ook minder drinken dan bij bijvoorbeeld een HIIT-training.

Wil je echt specifiek gaan meten hoeveel je moet drinken? Dan moet je jezelf volgens Hogrefe wegen voor en na de sportprestatie. Na het sporten wordt aangeraden 29 ml water te drinken voor elke halve kilo die je verloren hebt.