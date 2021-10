“Zoveel verdriet, angst en machteloosheid dat het lijkt alsof ik uit elkaar zal spatten.” Laura (27) heeft borderline en vertelt hoe het is om daarmee te leven

“Soms voel ik me super goed en vraag ik me af waar ik het nu eigenlijk moeilijk mee heb gehad. Amper een paar uur later zak ik weer weg in die donkerte.” Gezinswetenschapper Laura De Houwer (27) heeft overweldigende emoties en krijgt de diagnose borderline. In onze reeks ‘Storm in mijn hoofd’ laat ze binnenkijken in haar hoofd en vertelt ze over haar ups en downs. Ze legt samen met klinisch psycholoog Margo Van Landeghem uit wat borderline is en hoe je als vriend of familielid kan helpen.