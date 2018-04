Zoveel suikerklontjes zitten er in je magere (!) yoghurt Ellen den Hollander MV

09 april 2018

10u02

Bron: AD.nl 6 Nina Grijp jij voor jouw ontbijt ook steevast naar een potje magere yoghurt?Want ja, dat klinkt gezond. Zeker als er met koeienletters 0 procent vet op de verpakking staat. Maar de term mager zegt niets over het aantal suikerklontjes dat erin zit. Het Voedingscentrum ontcijferde de etiketten en zette de toetjes op een rij.

Op plaats 12: Het minste suiker zit in Optimel yoghurt in de aardbeienvariant. Omgerekend: 1,4 suikerklontje. Hierbij is een portiegrootte van 150 ml berekend.

-11: Magere yoghurt en zelf fruit toevoegen is opvallend genoeg de op een na beste keuze: 1,6 suikerklontje. Die suiker komt van de aardbeien - in de berekeningen 40 gram - die je er zelf instopt.

-10: Topvit yoghurt bosvruchten (1,8 suikerklontje)

-9: Albert Heijn Magere yoghurt met fruit 0% (1,9 suikerklontje)

-8: Melkunie magere fruityoghurt aardbei 1l pak (2,6 suikerklontjes)

-7: Arla skyr framboos/cranberry 0,2% 450gr beker (3,1 suikerklontjes)

-6: Activia aardbei 0% vet 4 x 125 g (3,2 suikerklontjes)

-5: JUMBO Magere yoghurt aardbei 1000 ml (3,7 suikerklontjes)

-4: Albert Heijn Magere yoghurt aardbei (4,13 suikerklontjes)

-3: Melkan vruchtenyoghurt aardbei 1 l (4,8 suikerklontjes)

-2: Almhof 0% vet yoghurt aardbei 500 g (5,8 suikerklontjes)

-1: De onbetwiste suikerkoning is Konings vruchtenbigarde aardbei (officieel een halfvolle variant) met 6 suikerklontjes.

Het Voedingscentrum heeft deze week een KiesIkGezond-app gelanceerd waarmee consumenten in een oogopslag kunnen zien hoe gezond een product is in de supermarkt. Het is mogelijk om zelf te zoeken naar producten. In supermarkt hoef je alleen maar de streepjescode te scannen. Op de site van het Voedingscentrum staat ook hoe je de app kunt gebruiken als je gezonder wilt gaan eten.