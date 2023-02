Zoveel haters en toch blijft hij overal opduiken: breekt de zichtbare string nu écht door als trend?

Het was ooit modieus en werd vervolgens supertrashy. De laatste jaren kwam ie hier en daar piepen bij stoutmoedige tieners en twintigers, maar op New York Fashion Week was hij echt wel overal: de zichtbare string. Haters wennen er dus maar beter aan, want van deze controversiële trend zijn we nog niet zo snel af.

Ondergoed hoort eigenlijk ónder je kleren te zitten, maar vanaf het begin van de nillies pronkten sterren als Paris Hilton, Christina Aguilera en Britney Spears met een zichtbare string op de rode loper. Al vrij snel erna was het weer not done. Tot J. Lo er een aantal jaar geleden doodleuk opnieuw mee kwam opdraven. Met haar outfit - broek en string in matchend stofje - verbaasde ze vriend en vijand.

Al snel volgden ook Bella Hadid, Kim Kardashian, Hailey Bieber en Emily Ratajkowski. Hier en daar zag je ook al stervelingen op straat met zo’n zichtbare string boven de broek. Maar het bleef beperkt tot Gen Z’ers met lef. Véél lef. Eerlijk gezegd dachten we dat deze trend - opnieuw - een stille dood zou sterven. Maar modegoden op New York Fashion Week hebben anders beslist.

Volledig scherm Links: Christina Aguilera op de rode loper van MTV Music Awards in 2000, rechts: Hailey Bieber op het Met Gala in 2019. © Getty Images

Breekt de trend nu écht door?

Het lijkt erop, ja, al wordt er duidelijk een eigentijdse draai aan gegeven. De controversiële trend was gedurende New York Fashion Week zowel bij celebs als modellen op de catwalk te zien. Julia Fox, die tijdens de modeweek van serving looks duidelijk haar missie maakte, verscheen meerdere keren met een zichtbare string. Al was dat vaak zelfs niet het opvallendste aspect aan haar outfits: je kon de mama eveneens in de straten van The Big Apple spotten met een sekspop en BDSM-hond als accessoire, om maar een voorbeeldje te geven.

Volledig scherm Julie Fox tijdens New York Fashion Week. © Getty Images

Bij ontwerpster Tia Adeola waren zichtbare strings én onderbroeken een rode draad in de hele modeshow. Idem ditto voor Kim Shui, Bronx and Banco, Eckhaus Lotta, Puppet and Puppet, ... Dat die namen niet meteen een belletje doen rinkelen, hoeft niets te betekenen. Het zijn vaak de opkomende, underground designers die trends doen ontstaan of mee op de kaart zetten. Stylisten van de grootste sterren gaan vaak juist bij hen inspiratie (en outfits) halen om ze aan hun klanten voor te leggen. Niét bij de grote namen die iedereen kent. Kwestie van fris en onvoorspelbaar te blijven, en da’s natuurlijk essentieel wil je relevant blijven in het wereldje.

Volledig scherm Tia Adeola - Kim Shui - Puppet and Puppet © Getty Images

Gaat iedereen dan met zo’n zichtbare string rondlopen?

Ons verdict: de zichtbare string wordt waarschijnlijk niet zo groot als pakweg een bikershort of oversized bompablazer, al zwichtten ook daar uiteindelijk meer mensen voor dan aanvankelijk gedacht. Want hoe vaak we ‘m in de toekomst ook nog zullen gaan zien, deze trend is niet bepaald laagdrempelig te noemen. Maar toch wie durft: een statement is het zeker. En de trend hoéft niet trashy te zien: kijk naar mode-icoon Alexa Chung. Wie niet waagt, niet wint.

Volledig scherm Alexa Chung tijdens New York Fashion Week. © Getty Images for NYFW: The Shows

