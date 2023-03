Zou jij glijmiddel kopen van Christina Aguilera? Deze celebs verkopen producten voor je vagina

Move over, Lactacyd. Tegenwoordig bestaan er véél meer producten die beloven om je vagina in topconditie te houden. Gwyneth Paltrow is een van de bekendste voortrekkers, maar intussen zijn er steeds meer beroemdheden die zich op de markt van intieme hygiëne werpen. Van zangeres Christina Aguilera die wil dat we glijmiddel omarmen tot de vaginasnoepjes van Kourtney Kardashian: een overzicht.

Gwyneth Paltrow verkoopt vagina-kaarsen en supplementen voor je libido

Tegenwoordig komt Gwyneth Paltrow vooral in het nieuws met de rechtszaak over haar ski-ongeval, maar twee jaar geleden was er veel meer te doen rond een bijzondere kaars die ze verkochte. Via Goop, haar eigen wellness- en lifestylesite, lanceerde Paltrow een kaars die naar haar vagina ruikt. Het ding kost om en bij de 70 euro, en is blijkbaar een groot succes, wegens geregeld uitverkocht.

Sindsdien heeft de actrice zich nog meer verdiept in de seksuele wellness-industrie, die aan het boomen is sinds corona. Paltrow biedt vibrators, verschillende soorten glijmiddel en intieme massage-olie aan. Ook verkoopt ze ‘Desire Gummies’ en libido-verhogende supplementen met de naam ‘DTF’ - een ludieke verwijzing naar ‘down to f*ck’. Of die snoepjes en pillen ook écht werken, laten we in het midden.

“Het gaat niet gewoon over seks”, zei de ster in een persbericht over haar producten. “We willen vrouwen die op zoek zijn naar genot ondersteunen. En we hoeven ons daar niet voor te schamen, hé. Het is oké om te zeggen dat je hulp nodig hebt om je zin in seks op te krikken. Plus, je bent niet alleen. Stress, gepieker, hormonale schommelingen en vermoeidheid: het zijn dingen die élke dag ons verlangen beïnvloeden.”

Christina Aguilera promoot glijmiddel

Sinds de nillies en haar single ‘Dirrty’ staat Christina Aguilera bekend als seksbom en icoon van sex body positivity. Die naam maakt ze sinds kort nóg meer waar: deze week raakte namelijk bekend dat de zangeres gaat samenwerken met Playground. Een bedrijf dat zich richt op seksueel genot bij vrouwen.

Aguilera zal vooral een adviserende rol krijgen én ze wil het gebruik van glijmiddel promoten. “Al heel mijn carrière moedig ik mensen, en voornamelijk vrouwen, aan om hun seksualiteit te omarmen”, zegt ze. “We vinden het normaal om naar de winkel te gaan en verzorgingsproducten te kopen voor ons haar, ons gezicht, enzovoort. Maar glijmiddel? Dat staat ergens apart, in een hoekje.” Tijd om die schaamte te doorbreken, vindt ze.

Kourtney Kardashian brengt snoepjes op de markt die de smaak van je vagina veranderen

Vorige maand breidde Kourtney Kardashian haar merk met vitaminesupplementen, Lemme, uit. Haar nieuwste product: Lemme Purr, gummibeertjes met ananassmaak. “Die zijn ontworpen om de vaginale gezondheid en pH-waarden te verbeteren en de frisheid en smaak te bevorderen”, belooft de realityster.

Sinds de lancering heeft Kourtney Kardashian al veel commentaar gekregen. Verschillende specialisten stellen zich vragen bij het nut van de snoepjes. Ook microbiologe Liesbeth Demuyser (KU Leuven) stelt zich kritisch op. “Ten eerste bevatten de snoepjes een redelijke hoeveelheid suiker. Dat is op zich niet erg gezond. Niet in het algemeen maar ook niet voor de vaginale gezondheid, want suiker is een erg geliefde voedingsbron voor verschillende, ook slechte, microben.”

“Verder bevatten de snoepjes slechts een zeer minieme hoeveelheid ananaspoeder. Als dit al een effect zou hebben op de vaginale geur, of iets anders, zal het alleszins niet veel zijn”, vertelt Demuyser. “Een vagina hoeft trouwens niet ‘goed’ te ruiken. Pas als je plots verschil merkt in de geur (en vooral als die gepaard gaat met andere klachten als jeuk of een branderig gevoel) moet je actie ondernemen. Dan ga je het best naar je gynaecoloog die nagaat wat er aan de hand is.”

Cardi B en haar ‘WAP’ (oftewel wet ass pussy)

Toen Cardi B en Megan Thee Stallion het nummer ‘WAP’ lanceerden, hadden ze vast niet verwacht dat het voor zo veel commotie zou zorgen. Vanuit verschillende hoeken kwam er kritiek, maar tegelijk werden ze ook geprezen: ze kregen complimenten van gynaecologen wereldwijd. De reden? De twee muzikantes zouden met hun lied het taboe over vaginale afscheiding doorbreken.

Blijkbaar is dat een onderwerp dat Cardi B nauw aan het hart ligt. Recent kondigde de rapster aan dat ze druk bezig is met haar eigen merk ‘Kulture Wave Beauty’ op te richten. Daar zal je niet alleen huidverzorgingsproducten kunnen kopen, maar ook items voor je intieme hygiëne. Wat dat exáct inhoudt, blijft nog even afwachten.

Kortom, producten voor intieme hygiëne zijn een hype. Maar of die ook gezond zijn, lees je hier.

