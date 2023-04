Zou jij een onenightstand overwegen? 40 reacties: “Schaamte overboord en niet als ‘slet’ gezien worden”

Wat kan jou overtuigen voor een onenightstand? Die vraag stelde vroedvrouw en auteur Uwe Porters (32) aan 39.000 Vlamingen op Instagram. Ze kreeg honderden anonieme reacties: we verzamelden de opvallendste en trekken er met Uwe een paar belangrijke lessen uit over ons seksleven. “Als ik honderd procent zeker ben dat het nooit zal uitkomen ...”

Lessen voor thuis: “Het voorspel en geflirt bepaalt een groot deel van de kick”

Vroedvrouw Uwe Porters (32) plaatst elke week een pikante vraag op Instagram en slaagt er zo in om de Vlaming uit bed te doen klappen. Het brengt onze — vaak verrassende — erotische voorkeuren en gewoontes aan het licht. Deze week stelde Uwe een vraag, voornamelijk gericht aan de singles out there.

“Mijn inbox zat vol met reacties”, zegt ze. “Er zijn veel mensen die een avontuurtje zien zitten, maar voor niks gaat de zon op. Een van de meest genoemde voorwaarden is het geflirt voorafgaand aan de onenightstand. Dat kan gaan over samen dansen, geplaag en gedeelde humor, goesting, gretige ogen, ... Kortom, de kick wordt voor een groot deel bepaald door het voorspel.”

“Dat toont ook aan dat het uiterlijk niet het belangrijkste is. Een paar enkelingen willen zich laten verleiden door een knap persoon met het perfecte lichaam, maar zij zijn in de minderheid. De rest zet echt het geflirt, het kat-en-muisspel en de chase voorop. En ergens is dat logisch, want daarin zit de belofte van lust en goeie seks.”

Quote Iemand verwoordde het mooi. ‘Ik ga pas over op een one­nightstand als ik alle schaamte overboord kan gooien’. Uwe Porters

Hoewel het ideale recept voor een onenightstand een vleugje spanning bevat, is veiligheid voor sommigen ook een must. “Dat zie ik vooral in de antwoorden van vrouwen”, vertelt Uwe. “Veel vrouwen willen zich namelijk pas ongeremd laten gaan in een situatie die vertrouwd aanvoelt en waarin ze zich safe voelen.”

Nog iets dat vooral vrouwen sturen: om over te gaan op een onenightstand hebben ze soms een kleine hoeveelheid liquid courage nodig. Met andere woorden: een glaasje alcohol. Een verklaring moet je niet ver zoeken, meent Uwe. “Vrouwen die zich promiscue gedragen worden nog steeds vaker dan mannen scheef bekeken. Dat speelt bij hen dus een grotere rol.”

“Iemand verwoordde het mooi. Ze stuurde: ‘Ik ga pas over op een onenightstand als ik alle schaamte overboord kan gooien en als ik weet dat ik achteraf niet gezien word als een slet’. Een glaasje alcohol neemt die remmingen weg. Dan trekken we ons, als vrouw, minder aan van wat anderen denken en laten we ons meer leiden door onze intuïtie en primitieve gevoelens.”

Quote Veel mensen hebben een specifiek persoon in gedachten. Denk aan BV’s als Kevin Janssens, Koen Wauters en Louis Talpe. Uwe Porters

Uit de antwoorden blijkt ook dat sommige mensen al een specifieke persoon in gedachten hebben. “Daar zie je twee stromingen. Een: de beroemdheden en BV’s als Kevin Janssens, Koen Wauters en Louis Talpe. En twee: de mensen die iets dichter bij jou staan. Een ex of een liefje dat je ooit dumpte, een collega, een oude friend with benefits.”

Tot slot zijn er ook heel wat mensen in een relatie die van zich hebben laten horen. “Zij willen natuurlijk geen risico’s nemen of hun relatie op het spel zetten. Je ziet twee types van antwoorden: níks kan hen overtuigen voor een onenightstand of ze willen het wel, maar dan met toestemming van de partner.”

