Zonder schuldgevoel elke dag steak eten: volgens het 'carnivoordieet' val je er flink van af. Diëtiste reageert

“Het is hier geen hotel, hé.” Zo zorg je volgens experts dat het huishouden (zonder morren) eerlijker verdeeld is

Gekissebis over het uitladen van de afwasmachine en wiens beurt het is om naar de supermarkt te gaan: in veel gezinnen is het huishouden nog niet eerlijk verdeeld. Nochtans leidt een evenwichtige taakverdeling tot betere carrièrekansen voor de vrouw en zelfs een beter seksleven. Sociologen Eva Brumagne en Riet Ory geven tips hoe je iedereen in huis spontaan (!) laat meehelpen. “Het is niet de bedoeling dat de vrouw voortdurend reminders, boodschappenlijstjes en advies uitdeelt.”

16 oktober