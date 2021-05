Zoete lekkernijen voor het Suikerfeest: Nesrine, Sihem en Ekram delen hun favoriete familierecept

Nesrine (29) staat bij haar familie bekend om haar chocoladedadels

Volledig scherm Nesrine Ellamzi. © Nesrine Ellamzi

Terwijl Nesrine als tiener vooral vastte omdat de verbondenheid haar zo aansprak, is door de jaren heen het geloofsaspect steeds belangrijker geworden voor haar. “Ik ben praktiserend moslima. Ook als het geen ramadan is, bid ik vijf keer per dag. Maar deze maand beleef je toch extra intens en bewuster. Je gezin groeit dichter naar elkaar toe, je staat stil bij wat echt telt.”

“Ik kijk daarom met een dubbel gevoel naar het Suikerfeest”, vervolgt Nesrine. “Aan de ene kant is het een superleuke dag, aan de andere kant brengt de ramadan zelf een zekere rust met zich mee. Zodra die afgelopen is, heb ik het gevoel dat ik weer heel snel herval in mijn oude gewoontes. Soms zou ik dat gevoel van bezinning, die bewustwording, wat langer willen vasthouden.”

Quote De dadel is onlosmake­lijk verbonden aan de ramadan: we doorbreken de vastendag ’s avonds altijd met een oneven aantal dadels en een glas melk. Nesrine

Voor het Suikerfeest maakt Nesrine elk jaar chocoladedadels. Daar staat ze in haar familie intussen om bekend. Nesrine verpakt ze dan ook, en geeft ze aan familie cadeau met een mooi tekstje erbij. “Ik leerde de lekkernij jaren geleden kennen via een vriendin, die toen naar de Verenigde Arabische Emiraten was geweest. Ze had enkele chocoladedadels voor me meegenomen als souvenir, want hier kenden we dat nog niet. Intussen is de hype overgewaaid naar België. Sinds een jaar of drie kan je chocoladedadels kopen in speciaalzaken.”

“De dadel is trouwens onlosmakelijk verbonden met de ramadan”, geeft Nesrine nog mee. “Het is traditie om ’s avonds, na zonsondergang, je vastendag te doorbreken met een oneven aantal dadels en een glas melk. We volgen zo het voorbeeld van onze profeet Mohammed. Vrede zij met hem!”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Chocoladedadels. © Nesrine Ellamzi

Dit heb je nodig:

(Medjoul) dadels • witte, melk of pure chocolade • een topping en vulling naar wens: walnoten, amandelnoten, pistache, kokos, verkruimelde speculaas, oreo’s, rozijntjes ... • bakpapier

Zo ga je te werk:

1. Maak een klein sneetje in de dadels en haal de pitten eruit.

2. Vul de dadel met de gehakte noten of verkruimelde koekjes. Knijp de dadel daarna een beetje dicht.

3. Smelt de chocolade au bain marie of in de magnetron.

4. Dompel de gevulde dadel in gesmolten chocolade, haal ze er voorzichtig uit en leg de chocoladedadel vervolgens op het bakpapier.

5. Breng de topping aan als de chocolade nat is, zodat hij blijft kleven op de dadel.

6. Even geduld tot de chocolade opgedroogd is ... en smakelijk!

Voor Sihem (29) is het Suikerfeest pas compleet met Marokkaanse kokoskoekjes

Volledig scherm Sihem Boubri. © Sihem Boubri

Net zoals Nesrine, doet Sihem al jaar en dag mee met de ramadan. “Meisjes vasten vanaf het moment dat ze voor de eerste keer hun maandstonden hebben. Ik moet zo’n jaar of twaalf, dertien geweest zijn”, vertelt ze. De maand vasten is ook erg belangrijk voor haar. “De ramadan staat voor mij in het teken van samenhorigheid, bezinning, jezelf in vraag stellen en het beste in jezelf en anderen naar boven halen.”

Sihem telt echt af naar het Suikerfeest. “Je leeft daar samen naartoe. En het voelt ook bevrijdend, want overdag is het tijdens de ramadan soms wat saai. Veel activiteiten waarmee je buiten de ramadan je dagen vult, hebben te maken met eten of drinken: uitgebreid ontbijten, een lekkere lunch of samen een theetje drinken”, zegt ze. “Tijdens de ramadan valt dat allemaal weg. Daarom ben je ’s nachts tijdens het vasten ook veel actiever, zeker in het weekend. Dan blijven velen zelfs tot zonsopgang wakker. Ik sta ook op weekdagen elke nacht even op om iets te eten en te bidden. Maar als je overdag werkt, kan je dat ramadan-ritme niet eindeloos volhouden.”

Quote De ramadan en het Suiker­feest verlopen nu anders. Triestig, eenzaam zelfs.

Het is zoals kerst bij jullie: zonder je geliefden om je heen is het niet hetzelfde. Sihem

Wanneer de pandemie geen roet in het eten gooit, wordt het Suikerfeest ook bij Sihem gekenmerkt door overvloed: zoetigheid à volonté, en familiebezoekjes te over. “Je mag die dag geen enkel familielid overslaan: iedereen moet elkaar gezien hebben”, zegt Sihem. “De ramadan en het Suikerfeest verlopen nu anders. Triestig, eenzaam zelfs. Het is zoals Kerstmis bij jullie: zonder je geliefden om je heen is het toch niet hetzelfde.”

Maar ook al wordt er dit jaar niet gevierd zoals het hoort, aan klassieke Marokkaanse koekjes zal het bij Sihem niet ontbreken. “Zonder die lekkernijen is het Suikerfeest voor mij niet compleet”, zegt ze. “Een van mijn favorieten is het kokoskoekje. Die maak ik elk jaar zelf, volgens het recept van foodblogger Fatima El Irari. Alleen al eraan denken doet me watertanden!”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Marokkaanse kokoskoekjes. © Pinterest

Dit heb je nodig (voor 20 stuks):

150 gr suiker • 1 zakje vanillesuiker • 2 eieren • 150 ml zonnebloemolie • 1 eetlepel citroenrasp • 1 theelepel citroensap • 0,5 theelepel zout • 500 gr bloem • 1 theelepel bakpoeder • 200 gr kokos • 50 gr abrikozenjam • 1 eetlepel oranjebloesemwater

Zo ga je te werk:

1. Bekleed een bakplaat met bakpapier en verwarm de oven op 180 °C.

2. Mix de kristalsuiker, vanillesuiker en de eieren luchtig in 2 minuten. Voeg de zonnebloemolie toe en mix weer. Doe de citroenrasp, sap en het zout erbij en mix op lage snelheid.

3. Voeg de helft van de bloem en de bakpoeder toe aan de natte ingrediënten en mix op lage snelheid. Doe de overige bloem erbij en mix nogmaals samen tot een soepel koekjesdeeg.

4. Vorm kleine bolletjes deeg en plaats deze op een met bakpapier beklede bakplaat. Bak de koekjes in de oven in 20 à 30 minuten mooi lichtbruin en gaar.

5. Verwarm de abrikozenjam met de oranjebloesemwater in een steelpannetje op laag vuur en roer samen.

6. Dip de koekjes in het abrikozenmengsel, laat de overtollige abrikozenjam eraf druppelen en dompel de koekjes direct daarna in de geraspte kokos.

Ekram (29) maakt al van jongs af aan ‘cornflakes-koekjes’

Volledig scherm Ekram Hassani. © Ekram Hassani

Ook Ekram doet al sinds haar puberteit mee met de ramadan. “Als kind wilde ik dat ook al doen, maar mijn ouders vonden me te jong”, vertelt ze. “Als compromis mocht ik af en toe een dag vasten, maar dan moest ik de dag erop wel gewoon eten. Het was in mijn kindertijd ook makkelijker om een dag maaltijden over te slaan, want de ramadan vond toen plaats in de winter (omdat de islamitische kalender de maan volgt en de westerse kalender afgaat op de zon, schuift de ramadanmaand elk jaar op, nvdr.). En dan is het natuurlijk sneller donker.”

Voor Ekram is het een periode van samenhorigheid en bezinning. “Tijdens de ramadan staat het geloof centraal. Ik bid extra, lees de koran vaker en geef meer zakaat (aalmoes, nvdr.). Het is ook een maand waarin familie een belangrijke rol speelt. Ik zou het vasten wel langer dan een maand kunnen volhouden. Vooral het begin is moeilijk. Maar uiteraard kijk ik ook uit naar het Suikerfeest. Dat is zo’n feestelijke gebeurtenis! Een dag waarop familie centraal staat, vol zoetigheid en cadeautjes.”

Quote Iedereen heeft koekjes gebakken en de thee staat klaar, want elk moment kan er iemand binnen­sprin­gen. Ekram

De dag van het Suikerfeest is Ekram meestal vroeg uit de veren. “Na het gebed brunchen we royaal bij mijn mama. Dat smaakt, na zo’n maand lang niet ontbeten te hebben! Op de feestelijk gedekte tafel staan dan typische Marokkaanse zoetigheden, maar ook koffiekoeken en pistolets. In niet-coronatijden vervolgen we de dag met spontane familiebezoekjes. Iedereen heeft koekjes gebakken, de thee staat klaar, want elk moment kan er iemand binnenspringen. De bezoekjes zijn dan ook nooit lang: je wil iedereen van de familie gezien hebben.”

Zelf maakt Ekram elk jaar ‘cornflakes-koekjes’, zoetigheid met een knipoog naar haar jeugd. “Als kind wilde ik niets liever dan mama helpen bij de voorbereiding van het Suikerfeest. Daarom mocht ik aan de slag gaan met een poepsimpel receptje. De bereiding is eenvoudig, maar het eindresultaat erg smakelijk. Zo lekker zelfs dat ik ze elk jaar maak. Ze zijn intussen de lievelingskoekjes van het gezin. (lacht)”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm De favoriete koekjes van Ekram. © Ekram Hassani

Dit heb je nodig (voor 50 stuks):

200 gram gewone cornflakes • 100 gram gepofte rijst (cornflakes zoals Rice Krispies) • 400 gram witte of pure chocolade • papieren bakvormpjes

Zo ga je te werk:

1. Mix de gewone cornflakes in kleinere stukjes, maar maak er geen poedermix van. Heb je geen mixer? Stop dan de cornflakes in een diepvrieszakje en klop met een lepel de cornflakes in kleinere stukjes.

2. Meng de cornflakes en de gepofte rijst.

3. Smelt de witte of pure chocolade.

4. Giet de chocolade over de cornflakesmengeling. Meng alles onder elkaar.

5. Vul de mengeling in kleine vormpjes met behulp van een koffielepel.

6. Zet de koekjes minimum 3 uur in de koelkast zodat ze hard kunnen worden.

Tip: Je kan kokospoeder of gemalen pindanootjes toevoegen aan de cornflakesmengeling voor extra smaak.

Lees ook: