Zo ziet het weekend van Brecht (28) uit ‘Blind Getrouwd’ er nu uit: “Dziubi en ik kunnen niet in bed blijven liggen”

Brecht De Geyter (28) was in ‘Blind Getrouwd’ metéén verliefd op zijn Dziubi. Ondertussen zijn de twee al acht maanden man en man. De spanning is gaan liggen, de camera’s zijn weg: hoe stelt het koppel het in het gewone leven? Hij en Dziubi wonen nog apart, verklapt Brecht. En elk weekend doen ze hun best om de romantiek vrij spel te geven. “We hebben nog zo veel te ontdekken.”

Hoe en waar spendeert de Bekende Vlaming zijn ideale weekend? Met die vraag trekt NINA eropuit met een BV, naar zijn of haar favoriete plekje. Want, hoe je het einde van de week ook invult, uitblazen moet iedereen.

“Vaak begint mijn weekend in de leraarskamer: met een gezellige drink om bij te praten over onze werkweek. Daarna ga ik op restaurant met mijn man. Voor we uit eten gaan, drink ik liefst nog een aperitiefje. Dziubi werkt meestal tot acht uur, dus wacht ik tot hij arriveert of tot onze vrienden binnendruppelen in de bar.”

“Vrijdagavond is echt ongeremd genieten, want in de week is er minder tijd voor die dingen. Op zo’n avond schuif ik mijn zorgen opzij en springt mijn sociale knop aan. Ik zie het echt als de overgang van werk naar gezelligheid. Work hard, play hard. We gaan bijvoorbeeld ook graag dansen en feesten in het weekend.”

Quote Ik ben iemand die doelen stelt en ze heel zwart-wit nastreeft. Brecht De Geyter

“Dziubi en ik kunnen moeilijk in bed blijven liggen. We worden nog maar acht maanden samen wakker, dus er is veel te ontdekken. Terwijl hij ’s morgens naar de gym gaat, doe ik de boodschappen om de lunch klaar te maken. Daarna trekken we de stad in of zien we onze vrienden.”

“Op zondag is het rustiger. Ik ga wel duurlopen, want ik wil binnenkort meedoen aan de marathon van Rotterdam. Daarom drink ik even geen alcohol. Ik ben iemand die doelen stelt en ze heel zwart-wit nastreeft. Mijn man en ik hebben dus zeker onze momentjes alleen, zoals lopen of fitnessen. Ik vind zelfliefde superbelangrijk, want het zijn momenten om je hoofd vrij te maken. Het geeft zuurstof aan de relatie. Je moet eerst zorgen voor jezelf, voor je voor iemand anders zorg kan dragen. Daar geloof ik in.”

Volledig scherm Brecht goed weekend Nina 660 © Rebbecca Fertinel

“Onze liefde begon als wetenschappelijk experiment en het waren dus onbekende wateren. Eigenlijk gingen we meteen over naar graag zien. We zijn sindsdien élk weekend samen, maar wonen nog wel apart. Ik in Gent, hij in Antwerpen. Daarom bellen en sturen we constant.”

Quote Op de bank hangen? Dat is voor ons romantiek én vaste koek op zondag­avond. Brecht De Geyter

“Die kleine dingen als dat lieve berichtje, voor ons is dat romantiek. Net als gewoon op de bank hangen: vaste koek op zondagavond. Dan kom ik de zetel niet meer uit. En toch voel ik me niet helemaal ontspannen, want de stress sluipt ons weekend al stilletjes binnen. Het begin van de week is hectisch en zondag zit ik met mijn gedachten bij hoe we alles gaan aanpakken. Maar voor nu, eerst een mocktail!”

Wie is Brecht De Geyter (28)? • deed mee aan ‘Blind Getrouwd’ 2022, en bleef getrouwd met Dziubi Steenbergen (30) • is samen met Birgit Van Mol ambassadeur van de Sidekick Sam Academy, een onlineplatform voor leerkrachten om de jeugd veerkrachtig te maken • te horen in de podcast ‘Sidekick Stories’, in de aflevering over (zelf)liefde

