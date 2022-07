Zo ziet de zomer van Martine Prenen eruit: “Dit najaar gaan we naar ‘Droom’, het verblijf van Kathleen Aerts”

INTERVIEW. Red Flame Tessa Wullaert: “7 jaar ben ik samen met mijn lief. 5 ervan zat ik in het buitenland”

Profvoetbalster Tessa Wullaert (29) – Red Flame en sinds kort ook bij het Nederlandse Fortuna Sittard – houdt deze zomer veel ballen in de lucht. Ze bereidt zich voor op het EK in juli en traint voor haar nieuwe club in augustus. Maar álles opgeven voor het voetbal, dat doet ze niet meer: ze heeft te veel moois in haar leven dat ze niet meer zou kunnen missen. “De zomers die ik zonder vriend en familie spendeerde, trainend in het buitenland, zijn mijn slechtste herinneringen.”

