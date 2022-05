“Zo zien mijn ogen er meteen fris uit.” 4 beauty-experts delen de geheimen die ze thuis zelf toepassen

Ze zijn experts in make-up, huidverzorging, nagels of haar en toveren anderen om in toonbeelden van schoonheid. Maar wat doen beautyprofessionals zélf om er goed uit te zien? Welke tips vinden ze zo essentieel dat ze ze op zichzelf toepassen? Make-upartieste Ines Borgonjon, nail design- fenomeen Anouk Nijs, BV-kapster Sofie Schrauwen en huidverzorgingsexperte An Verschooten delen hun beste geheimen, van de haartool die je in huis moét hebben tot de beste mascaratechniek.

Make-uppen volgens visagist Ines Borgonjon

Ines Borgonjon (37) werkte als senior make-up artist voor MAC Cosmetics, stond backstage op de modeweken en maakt de beau monde van België op. Hoe ziet haar kaptafel eruit?

“Ik ben mijn eigen visitekaartje. Voor een werkdag maquilleer ik me meer dan wanneer ik thuis ben. Geen vaste look dus, al zijn er enkele dingen die ik bijna dagelijks doe. Skincare is een vaste waarde: ik ben ervan overtuigd dat de basis van een mooie make-up een goede huidverzorging is. Ook mijn wenkbrauwen kam ik quasi altijd.”

“Make-up is voor mij geen kwestie van camoufleren. Wel: in de verf zetten wat je mooi vindt. Ik vertrek altijd vanuit: ‘Wat wil ik graag laten zien?’ Dagelijks hoor ik hoe knappe vrouwen met onzekerheden worstelen. Dan denk ik: je zou jezelf eens door mijn ogen moeten zien. Het leerde mij dat kleine schoonheidsfoutjes verwaarloosbaar zijn. Wat mij stoort, valt een ander niet eens op. Daarom zal ik zelden concealer gebruiken, maar liever mijn troeven uitspelen. Dat is voor iedereen anders. Zelf krul ik mijn wimpers en zet ik mijn wenkbrauwen aan. Dat maakt mijn ogen direct fris.”

Tips van Ines:

- Wat vind je mooi aan jezelf? Waar krijg je complimenten over? Vertrek altijd vanuit je troeven.

- Crèmeproducten ogen bij iedereen mooi en naturel, alsof ze voortkomen vanuit je huid.

- Mascaratechniek is alles: plaats het borsteltje tegen de wortel aan en zigzag heen en weer. Aai dan zachtjes met de rest van het product over de eindjes van je wimpers.

1. ILIA, Beauty Multi Stick Palette, 45 euro, bij rheine.be.

2. KIKO, Green Me Eyebrow Mascara, 8,99 euro, bij KIKO Milano.

3. Dior, Diorshow Pump’N Volume, 40,95 euro, bij ICI PARIS XL.

4. MAC, wimperkruller, 24 euro, bij maccosmetics.be.

Een manicure à la Anouk Nijs

Ze is het nagelfenomeen van de Lage Landen. Onder de naam @anouknailedit veroverde nail design-experte Anouk Nijs (37) onze harten (en nagels). Maar wat doet ze zélf met haar handen?

“Mijn verzorgingsroutine is krak dezelfde als wat ik aan mijn klanten adviseer: twee keer per dag mijn nagels insmeren met olie, daarna een laagje handcrème en vervolgens nog een serum zodat de crème extra goed intrekt. Afsluiten doe ik met een SPF, want je handen zijn een van de eerste plekken waar je veroudering ziet.”

“Zelf draag ik liefst gelnagels. Ze zien er altijd verzorgd uit en ze blijven maar liefst tot drie weken mooi. Liever traditionele nagellak? Duw dan eerst zachtjes je nagelriemen naar achteren en buf je nagels totdat ze een beetje dof ogen, zo hecht de lak beter. De eerste stap is een basecoat om een mooi canvas voor je manicure te creëren. Volg met twee laagjes kleur en eindig met een topcoat. Die geeft een mooie glans en zorgt dat je nagellak langer houdt.”

Tips van Anouk:

- Gooi je nagelknipper aan de kant en hou het bij vijlen, en dan liefst naar één kant om haakjes te voorkomen.

- Geen idee welke tint nagellak jou mooi staat? Gebruik dit trucje: heb je blauwe aders aan je pols? Ga dan voor een kleur met een koele ondertoon.

1. Dadi Oil, Nagelriemolie, 14,84 euro, bij nailbar.nl.

2. &Other Stories, Neon Rush Hand Cream, 5 euro, bij stories.com.

3. Essie, 2022 lentecollectie, 12,49 euro, bij Di.

4. Koh, Purifying Hand Peeling, 27,22 euro, bij Douglas.

De beste haardos volgens Sofie Schrauwen

Ze is het brein (en de schaar) achter de perfecte coupes van onder meer Siska Schoeters en Kat Kerkhofs, en oprichtster van het populaire kapsalon Bobhead. Loopt Sofie Schrauwen (39) dan zelf altijd met de perfecte kapsel rond?

“Ik heb geen uitgebreide verzameling aan producten in de badkamer. Als ik te veel spullen heb, belanden ze toch maar in de kast en uiteindelijk in de vergeetput (lacht). Ik beperk me liever tot enkele onmisbare basics. Een goede shampoo, gevolgd door een conditioner. Die laatste is wel degelijk belangrijk: een conditioner sluit de haarschubben en maakt je haar streelzacht.”

“Eén keer per week gebruik ik een nachtmasker om mijn haar extra te hydrateren. Sinds ik haarverlengingen heb, merk ik dat een goede routine echt een must is. Ik zie het ook meteen aan mijn klanten als iemand zijn haar niet goed verzorgt. Gekleurd haar vervaagt sneller, droog haar wordt nog droger en breekt uiteindelijk af, én haar dat niet goed verzorgd wordt, pluist ook meer.”

Tips van Sofie:

- Investeer in een smalle stijltang, je kan er quasi alles mee: stijlen, volume zetten, krullen, een wave creëren ... Gebruik wel een hittebeschermende spray.

- Borstelen doe je best voor én na het douchen. Ik ben grote fan van de ‘wonder brush’ van HH Simonsen.

- Voor een nonchalante look zweer ik bij een texture spray: die geeft volume, zorgt dat je een wasbeurtje kan uitstellen en creëert die mooie out of bed-look.

1. Joico, Defy Damage shampoo (21 euro) en conditioner (22 euro), bij het kapsalon.

2. HH Simonsen, Wonder Brush, 23,34 euro, bij basler-beauty.be.

3. Structure, Glamtex, 20,50 euro, bij het kapsalon.

Smeren zoals An Verschooten

Ze richtte met Studio A de hipste huidverzorgingsstudio van Antwerpen op. Klanten komen van heinde en verre, maar wat wij willen weten is: wat doet An Verschooten (54) zelf?

“Mijn skincaremomentje situeert zich vooral ’s avonds: ik neem de tijd om mijn huid grondig te reinigen, doe een serum en een nachtcrème op. Dat avondritueel helpt me om goed te slapen. ’s Morgens verfris ik kort met een tonic en een lichte dagcrème. Ik heb zo mijn favorietjes, al geniet ik er ook van om nieuwe dingen uit te proberen. Dat vind ik essentieel: je kan klanten pas goed adviseren als je de producten zelf hebt getest of gebruikt.”

“Of ik dan nooit een dagje oversla? Tuurlijk wel. Soms rol ik rechtstreeks mijn bed in, maar dan zal ik mijn huid daags nadien extra verwennen. Uiteraard heeft een mooie huid met verschillende factoren te maken – levensstijl, genen en voeding – maar de juiste producten hebben zeker een invloed. Voor mij zijn dat: een goede en milde reiniger, een degelijke crème die je huid hydrateert en zonnebescherming. Basic maar essentieel.”

Tips van An:

- Gebruik producten volledig op. Zo kan je pas duidelijk het resultaat zien.

- Hou niet hardnekkig vast aan dezelfde producten, want je huid verandert. Bekijk wat je nodig hebt, afhankelijk van het seizoen en de situatie.

- Doe een huidanalyse in een professioneel schoonheidsinstituut. Zij hebben de expertise om je te adviseren met producten en eventueel behandelingen.

1. Louis Widmer, Day Cream UV 50, 25,60 euro, bij de apotheek.

2. Dr. BABOR PRO, EGF & collagen cream, 109,90 euro, bij babor.com.

3. Bioderma, H2O Eau Micellaire, 12,99 euro, bij de apotheek.

