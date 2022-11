Zo zien Disneyprinsessen er tijdens en na hun bevalling uit (en dat is niet zo sprookjesachtig)

An Lemmens (42) stelt haar prioritei­ten. “Ik leef niet voor mijn job. Wél voor mijn gezin”

“Mijn partner en ik zijn twee dezelfde mensen. Het gevaar bestaat dat we nooit meer buitenkomen, omdat het zo fijn is samen.” Presentatrice An Lemmens (42) is een echte huismus, of toch in het weekend. Ze doet niets liever dan met haar gezin thuis uitblazen en zei het nachtleven al enkele jaren vaarwel. Waar ze nu wel van houdt? De simpelste dingen. “Het mag heel normaal zijn”

6 november