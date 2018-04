Zo wordt gezonde voeding nóg gezonder Kristel Mauriën

21 april 2018

17u16 0 Nina Niet alleen welke voedingsmiddelen je eet, maar ook hoe en in welke combinatie je ze eet, is belangrijk voor je gezondheid, ontdekten wetenschappers. Pas dus deze ‘hacks’ toe en je haalt nog meer voordeel uit je voeding.

Kristel Mauriën

Wie zijn of haar gezondheid een boost wil geven, kan met kleine aanpassingen of bepaalde voedingscombinaties een nog groter voordeel halen uit gezonde voeding. Diëtiste Sanne Mouha laat haar licht schijnen over enkele recente ontdekkingen in de voedingswetenschap.

