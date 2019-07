Golden Moments Gesponsorde inhoud Zo wordt een zwoele zomeravond

eentje om nooit meer te vergeten

15 juli 2019

13u00 0 Aangeboden door Alken Maes Elke voorspelde zwoele zomeravond in ons land is er eentje om voluit te benutten. Hoe? Bel of app die geweldige vrienden van je alvast en vink de komende uren deze checklist af voor een geslaagd tuinfeestje.

1. Maak van je tuin (of terras) een sfeervolle plek

Daar zorgen straks niet alleen de vrienden voor, ook jij hebt wat voorbereidend werk. Met wat simpele trucs zorg je voor meer sfeer: hang kleurrijke stroken stof of bij gebrek daaraan crêpepapier in je bomen en wissel af met lampionnen of pompons in verschillende formaten. Een lichtslinger is een must: misschien heb je er eentje voor de tuin, anders doet de kerstverlichting perfect dienst. Ook kaarsen – in glazen potjes, fakkels en tuinkaarsen – horen er natuurlijk ook bij. Zorg voor gezellige plekjes om te zitten, te hangen en te luieren. Niet alleen tuinstoelen dus, ga ook voor een hangmat, een paar dekens met een berg kussens, een bank met schapenvellen…

2. Steek de barbecue maar aan…

Natuurlijk hoort een barbecue erbij, maar schuif de worstjes en brochettes, veggie burgers en gegrilde groenten eens aan de kant en ga voor pizza! Schaf je een stenen pizzaplaat aan, maak je eigen deeg en pak uit met een waanzinnig krokante pizza.

Pizzadeeg

Dit heb je nodig voor 1 pizza:

200 g bloem * 100 g water * 18 g verse gist * 2 el olijfolie * 1 tl zout * 1 snufje suiker

Zo maak je het deeg:

1. Strooi de bloem uit en maak een kuiltje. Meng er olijfolie, zout en suiker door. Los de gist op in het water en giet het mengsel bij de bloem.

2. Kneed het mengsel tot een glad deeg en rol het tot een bol. Dek het deeg af met een schone keukenhanddoek en laat minstens 1,5 uur rijzen op een warme plaats.

3. Rol net voor het beleggen en bakken je deeg uit. Gebruik extra bloem om te vermijden dat je deeg gaat plakken op je werkblad. Duw het deeg eerst plat, gebruik vervolgens je vingertoppen en begin in het midden. Werk naar de randen toe en vorm zo al draaiend een ronde pizza. Met behulp van een deegroller – of met de hand zoals een echte pizzaiolo – krijg je de perfecte dunne bodem.

3. Zorg voor verfrissing

Dat wil zeggen: een diepvriezer boordevol ijsblokjes zodat je altijd met een lekker fris drankje kan klinken. Nóg beter is het om uitsluitend verfrissende drankjes te schenken, zoals een sprankelende appelcider van Strongbow. Je flessen verstop je dan weer tussen een berg ijsblokjes buiten: vul ijsemmers, frigoboxen of simpelweg een kruiwagen. En hoe zit het met die andere verkoeling? Waterpistooltjes en plantensproeiers zorgen voor koelte én fun, een opblaasbaar zwembad maakt het nog beter.

4. Stel de perfecte playlist samen

Misschien horen dromerige Ibiza beats bij jouw perfecte zwoele zomer, misschien val jij eerder voor gitaren, hiphop eighties vibes. Wat je je gasten ook wil serveren, via Spotify stel je zonder moeite per uur én sfeer de meest passende playlist samen. Geef een paar favoriete artiesten in, via de daaropvolgende suggesties ben je zo vertrokken. Of ga voor the easy way en tik voor het aperitiefgedeelte bijvoorbeeld ‘sunset’ of ‘chill’ in.

5. Zorg voor een origineel dessertje

Verfrissend én verrassend, met deze bananenlolly’s scoor je gegarandeerd.

Frozen bananas

Dit heb je nodig:

rijpe bananen * houten stokjes voor ijsjes * zwarte chocolade * versiering

Zo maak je het:

Verwijder de schil van de bananen, snij ze in twee en steek er een stokje in. Smelt de chocolade au bain-marie, dompel de bananen onder in de chocoladesaus en strooi er een mix van gehakte nootjes, sprinkels of andere kleine snoepjes over. Leg de bananenlolly’s in de diepvriezer.

6. Ga voor vuur

Een kampvuurtje dus, of net iets makkelijker: zet een vuurschaal in het midden van je tuin of terras en voorzie kussens en dekentjes. En ja, ook marshmallows horen erbij als de perfecte late night snack.

7. … en vuurwerk!

Geen pintjes en cola, ga voor een paar originele zomercocktails, zowel alcoholisch als non-alcoholisch.

Elderflower Sangria

Dit heb je nodig:

2 flesjes Strongbow Elderflower (2 x 33cl) * 75 cl rode wijn (bv. Cabernet) * 25 cl vodka * 25 cl veenbessensap * 2 appels * 2 sinaasappels * 150 gram blauwe bessen * crushed ice

Zo maak je het:

1. Doe de Strongbow Elderflower, de rode wijn, de vodka en het veenbessensap in een grote kom.

2. Snij de appels en sinaasappels in schijfjes.

3. Voeg het fruit toe in de kom en laat het geheel een nacht in de koelkast trekken.

4. Serveer met voldoende crushed ice.

