Zo word je een ‘supervetverbrander’. Expert: “Hoe minder je bloedsuiker piekt, hoe minder snackdrang”

Hier vertoeft zangeres Dana Winner het liefst: “Op dat terras waan je je in Toscane in Limburg”

Zangeres Dina Winner (57) kwam onlangs met de nieuwe single ‘Miss You Most’ en staat dit najaar in het Sportpaleis. Deze zomer trekt ze naar de Spaanse zon. Of richting dat ene adresje dat voelt als Toscane in Limburg, zoals ze het zelf zo mooi noemt. “Het uitzicht is er fenomenaal.” Welk restaurant in Hasselt haar hart gestolen heeft en waar ze graag padelt, verklapt de zangeres ook.

20 juni