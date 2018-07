Zo voorkom je ongelukjes in de keuken Ellen den Hollander

29 juli 2018

18u02

Het gebeurt vaak in de haast. Je roept iets naar een huisgenoot, probeert naar een interessant programma op de radio te luisteren en de kookwekker gaat af. Een ongeluk zit dan in een klein hoekje, dat weten alle keukenprinsen en –prinsessen. Zo voorkom je ze.

Wie in een keuken werkt, krijgt littekens. In zijn boek 'Kitchen Confedentials' vertelt de beroemde kok Anthony Bourdain hoe het netwerk van littekens de verhalen vertellen. Elke kok is trots op de putten, vlekken en verkleuringen op hun armen en handen. Ze herinneren haar of hem aan de avonturen die ze hebben meegemaakt.

Het is een schrale troost dat zelfs professionele koks zichzelf weleens verwonden. Het ziet er stoer uit, die littekens. Maar de meesten van ons voorkomen zulke oorlogswonden wellicht liever. Hieronder een aantal tips om de meest voorkomende ongelukken in de keuken te omzeilen.

Les 1: doe een ding tegelijk. Multitasken is moeilijk. Misschien wel onmogelijk. Als je kookt, kun je niet ook je kinderen opvoeden, tv-kijken en bellen met een goede vriend.

Les 2: laat je niet afleiden. De deurbel, een berichtje op je telefoon, een raam dat openwaait: eerst zorgen dat je veilig je werkplek kunt verlaten, voordat je je aandacht op iets anders richt.

Les 3: wees niet dom. Gebruik de juiste gereedschappen voor de juiste klussen.

Verbranden

Ja, die ovenschaal is heet. Maar je kunt hem ook wel aanpakken met een handdoek. Of met je mouw, denk je. Maar pak toch liever die ovenwant, ook al lijkt het te veel moeite. Veel koks krijgen brandwonden doordat ze zich niet voldoende beschermden.

Snijwonden

Voorkom een lelijke snijwonde door rustig aan te doen. Een chefkok gaat razendsnel in je favoriete kookshow, maar er is geen enkele reden om je te haasten. Zo laat je je vingers intact. Gooi je messen niet in de gootsteen, dan grijp je ook niet in een vlijmscherp blad. En berg ze na het afwassen meteen op in de lade of houder.

Uitglijden

Mors je vet, water, sap: ruim het direct op. Zo voorkom je dat je uitglijdt. Draag geen gladde schoenen.