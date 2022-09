Zo verbetert mindfulness in de slaapkamer je seksleven: “Het zorgt voor betere orgasmes”

Achter­waarts wandelen is een hype én (ja, echt waar) erg gezond. “Bevordert zelfs de hersenacti­vi­teit”

Achterwaarts wandelen in plaats van vooruit, waarom zou je het überhaupt proberen? In Japan is het een gewoonte en ook op sociale media is het tegenwoordig een trend. Want hoe gek ‘retro-wandelen’ er ook uitziet, het is gezonder voor je lijf en brein dan je denkt. Kinesist Frederik De Vriese legt uit waarom. “Het kan zelfs extra goed zijn na een operatie.”

10 september