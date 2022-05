Zo trap je als slachtoffer in de val van #MeToo. Mieke (52): “Al wat ik moest doen, was hem in ruil geven wat hij wilde”

Alweer #MeToo-verhalen in het nieuws over ongepast gedrag van een (bekende) man. Niet zelden worden zulke verhalen onthaald met reacties à la ‘waarom klagen die vrouwen nu pas?’ Mieke De Ketelaere (52) weet als geen ander waarom. Toen ze 24 was, kreeg de ingenieur ongewenste avances, en veel meer, van een man die boven haar stond. Zij weet hoe je #MeToo als slachtoffer ervaart. “Toen we plaatsnamen in de eerste klasse van het vliegtuig bestelde hij onmiddellijk champagne. Ik voelde aan alles dat ik op mijn hoede moest zijn.”