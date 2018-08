Zo stop je pijnpuntjes uit je interieur weg Margo Verhasselt

27 augustus 2018

08u58

Bron: PureWow 0 Nina Van grote, dikke radiatoren tot zwarte gaten achter je televisie: zelfs de mooiste huizen hebben wel eens last van een doorn in het oog. De beste manier om die op te lossen verklappen we hier.

Vlekken

Het gebeurt. Jij nodigt een vriendin uit voor een gezellig avondje bijpraten en zij morst in al haar enthousiasme een glas rode wijn over jouw gloednieuwe grijze zetel. De wanhoop nabij? Misschien. Wanneer je de vlek er niet volledig uitkrijgt moet je niet per se je zetel (of vriendschap) aan de deur zetten. Koop een leuk schapenvelletje en plaats het op de vlek. Hip, gezellig én warm in de winter. Hoor ik daar een win-win-win?

Barsten

Een zoon of dochter die creatief aan de slag ging met een stift? Een vlek of barst in de muur? Gebruik het als een excuus om behangpapier uit te testen. Tegenwoordig bestaat er ook behangpapier dat je gemakkelijk opnieuw van de muur kan halen en dus niet al te definitief is, het proberen waard!

Televisie

Het is altijd een optie om je televisie weg te stoppen in een kast. Maar voor de mensen die dat niet zien zitten kan er ook omheen gewerkt worden. Denk: een heuse gallery wall. Plaats je televisie op een handige kast die eventuele gaten verstopt, waarin plaats is voor kabels en hang daarrond leuke foto's of eventueel wat kunst. Leuke planten nemen de aandacht weg van de televisie zodat die niet de eye-catcher is in de kamer.

Verwarming

Radiatoren: niet zo mooi en niet zo plaatsbesparend. Een goede truc? Zoek een tafeltje of schap dat je erover kan plaatsen. Het verstopt de radiator én je hebt een handige plaats om spulletjes op te zetten.