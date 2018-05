Zo slaag jij er wél in om drie keer per week te sporten Nele Annemans

10 mei 2018

08u43

Bron: Goed Gevoel 1 Nina Je hebt vrouwen die elke dag sporten … en je hebt vrouwen die daar alleen maar jaloers op kunnen zijn. En hoe graag we ook bij die eerste groep zouden behoren, trekken we meestal zelfs geen twee keer per week onze sportschoenen aan. Maak jij ook deel uit van die tweede groep vrouwen? Dankzij deze tips lukt het jou wel om drie keer per week te sporten.

Stop niet na de eerste week

Als je iemand bent die het verschil niet kent tussen een push-up en een squat, verwacht dan niet dat je je als een vis in het water zal voelen in de sportschool. Een nieuwe gewoonte aanleren duurt even, dus geef niet meteen op. We beloven je dat de resultaten die je na enkele weken ziet, je zullen overtuigen om verder te doen. Uiteindelijk zal je je zelfs geen leven meer zonder sport kunnen indenken.

Koop een nieuwe outfit

Het klinkt misschien een beetje oppervlakkig, maar een nieuwe sportbeha of een nieuw paar hippe sneakers kan dé motivatie zijn die je nodig hebt om je luiheid aan de kant te schuiven en jezelf te motiveren om te sporten.

Zoek een sportbuddy

Een sportmaatje die samen met jou drie keer per week gaat sporten, zorgt ervoor dat je minder snel opgeeft. Een leuke bonus: je hebt iemand naar wie je je ogen kan rollen als jullie instructeur vertelt dat jullie pas in de helft zitten.

Volg lessen

Net zoals bij een sportmaatje, zal je je meer verplicht voelen om te gaan. Want je wil die zuurverdiende centjes toch niet gewoon verspillen?

Beloon jezelf

Maar doe dat met verstand. Trakteer jezelf dus niet op een heel pak chocoladekoekjes als je drie keer bent gaan sporten. Kies liever voor een beloning die niets met eten te maken heeft. Kortom: het perfecte excuus voor die wekelijkse – tweewekelijkse als je zes keer bent gaan sporten – manicure.

Train met een doel

Of je je nu inschrijft voor de 20 km door Brussel of een danswedstrijd, stel jezelf een doel. Dat maakt het veel makkelijker om je drie keer per week uit je zetel te liften en richting de sportschool te trekken.

Zoek een sport die je graag doet

Klinkt mindfulness yoga voor jou als de hel op aarde? Misschien is een balsport dan meer iets voor jou. Het komt er gewoon op neer om iets te vinden dat je leuk genoeg vindt. Alleen zo zal je erin slagen om je aan je plan te houden.

Maar wissel ook af

Hoe graag je je work-out ook doet, na een tijdje is de kans groot dat je je gaat vervelen. Wissel daarom je gewoonlijke sportsessies af met andere work-outs. Daardoor blijft het niet alleen interessanter, je traint er ook verschillende delen van je lichaam mee wat ook betekent dat je veel sneller resultaten ziet.

Veel succes!