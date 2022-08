Zo overleeft je make-up de hittegolf: onze beautyredactrice tipt essentiële producten en trucjes

In deze hitte is make-up dragen een gewaagde zet. Zweet je je te pletter, dan bestaat de kans dat de hele boel van je gezicht af smelt. Maar zo hoeft het niet te gaan. Met de juiste producten én een paar slimme trucjes blijven fond de teint, eyeliner, lippenstift en hun consorten wél zitten. Onze beautyredactrice Sophie geeft advies. “Kies als blush of bronzer voor crèmeformules, zelfs al klinkt dat contraproductief.”

Beautyredactrice Sophie: “In de zomer is mijn sleutelwoord multifunctionaliteit. Waar ik in de koude maanden kan genieten van een heus ochtendritueel — een laagje verzorgende crème, fond de teint, poeder, bronzer en highlighter — hou ik het in de warme maanden zo eenvoudig mogelijk door te kiezen voor veelzijdige producten. Hoe minder ik draag, hoe beter. En hoe minder kans om er als een uitgelopen panda uit te zien wanneer de temperaturen een hoogtepunt bereiken.”

Maar (een beetje) make-up dragen kan dus wél. Blijf gewoon bij voorkeur bij de essentials en pak het wat slimmer aan.

Tip 1: gebruik de juiste producten

Laat de hydraterende foundation voor de winter en kies nu voor een olievrije variant die extra lang blijft zitten. Termen als ‘langhoudend’ en ‘extreme wear’ zijn waar je naar op zoek bent. Gebruik ook steeds een primer, die zorgt ervoor dat je fond de teint beter hecht aan de huid, minder snel gaat glimmen en dus ook langer blijft zitten. Krijg je alsnog een glanzende T-zone tijdens de dag? Draag dan steeds een doosje blotpapiertjes bij je. Deze absorberen overtollig talg en maken je huid in een mum van tijd weer mooi mat.

Tip 2: fixeer, fixeer, fixeer

Als je echt make-up wil dragen op hete dagen is een ‘setting spray’ een goede investering: die zal alle producten op je gezicht extra fixeren, zodat ze langer blijven zitten.

Tip 3: ook lipstick kan urenlange hitte overleven

Dé truc: in laagjes werken. Breng de kleur aan, dep weer af (bijvoorbeeld met een tissue of wc-papiertje), en breng er vervolgens een transparant poeder overheen aan. Herhaal een paar keer voor een optimaal resultaat.

Tip 4: eentje voor liefhebbers van oogpotlood

Fans van oogpotlood zullen het al gemerkt hebben: warm weer kan ervoor zorgen dat die zorgvuldig aangebrachte potloodlijn na een paar uur ergens bij je wenkbrauwen belandt. Niét mooi, maar gelukkig wel eenvoudig te verhelpen. Breng gewoon een beetje oogschaduw over het potlood aan, en dat potloodstreepje gaat helemaal nergens meer heen.

Tip 5: een blush of bronzer die mooi wegsmelt

Voor wie van blush of bronzer houdt, is het geen slecht idee om op hete dagen voor een crèmevariant te kiezen. Dat klinkt misschien contraproductief, want poeder blijft beter zitten, maar als je echt gaat zweten, laten zulke poeders vlekken op je gezicht achter. Dan ziet een crème die je afzweet er een pák natuurlijker uit. Liever helemaal geen make-up meer, dan op de ene wang wel nog wat en op de andere wang niks.

Tip 6: vervang je highlighter tijdelijk

In plaats van je gewone highlighter, kan je op hete dagen wat dagcrème of vaseline op de hoogste punten van je gezicht aanbrengen. De meeste highlighters zien er in direct zonlicht immers heel onnatuurlijk uit (want: glitter). Door gewone dagcrème of vaseline te gebruiken weerkaats je ook het licht, maar zie je er niet als ‘Twilight’-vampier Edward Cullen uit.

Tip 7: niet elke eyeliner is even betrouwbaar

Wat eyeliner betreft, gebruik je best een vloeibare variant (dus geen gel, potlood of crème): die blijft muurvast zitten. Begin met een laagje transparant poeder op je ooglid: dat zal overtollig talg of zweet al wat absorberen waardoor het lijntje beter houdt. Eventueel kan je achteraf ook hier nog een klein beetje oogschaduw in de kleur van je liner op het lijntje aanbrengen.

Tip 8: upgrade je mascara

Deze ligt voor de hand: als het op mascara aankomt, draag je tijdens een hittegolf beter een waterproof variant. Zo maak je je wimpers bestand tegen zweet, zwembad en wrijven in je ogen. Let wel: die mascara kan je niet met een gewone make-upremover verwijderen. Wel met een sterkere remover op basis van olie.

Tip 9: lichter is beter

Hoe meer lagen op je gezicht, hoe meer kans op een knoeiboel bij zweterig weer. Ga dus niet voor een zware, vette dagcrème, maar voor een lichtere versie. Probeer ook dikke, heel dekkende foundations te vermijden: kies liever voor een BB- of CC-crème of een getinte zonnecrème of dagcrème.

Kortom, in tijden van hittegolven geldt: less is more. Daarom kan het fijn zijn om jezelf te beperken tot een waterproof mascara, een lipproduct en wat crèmeblush.

