Zo overleef je de tropische temperaturen van dit weekend: 8 trendy ventilatoren die ook in je interieur passen

‘Maar er was korting!’ Gewoon solden aan het shoppen of ben je koopver­slaafd? Ga het na met deze checklist

Voel je de nood om in juli de allerbeste solden te strikken? En een rush als je aankoop de jouwe is? Dan is dat ‘funshoppen’ misschien wel gevaarlijk. 1 op de 20 Belgen blijkt koopverslaafd. Twee professoren in consumentengedrag en psychologie delen een checklist om vast te stellen of jij problematisch koopgedrag vertoont, en hoe je jezelf kan helpen. “De alarmbellen gaan vaak veel te laat af.”