Zo organiseer je de gezelligste vriendinnenbrunch bij je thuis

16 oktober 2019

09u00 0 Nina A Sunday well spent brings a week of content. Deze populaire quote heb je zeker al op Pinterest of Instagram gezien. Er schuilt dan ook heel wat waarheid in, want na een rustige zondag zonder stress heb je weer voldoende energie om de werkweek aan te kunnen. En wat is er nu gemoedelijker dan een uitgebreide brunch met vriendinnen? Wij zien alvast niets dan voordelen.

Te moe om af te spreken

Herken je dit? Je hebt er een drukke werkweek op zitten, met op vrijdagnamiddag nog drie vergaderingen voor je je naar school haast om de kinderen op te halen en aan de avondrush te beginnen. En net die avond heb je afgesproken om iets te gaan drinken met vriendinnen. Terwijl jij eigenlijk vooral wil slapen. Maar omdat je je vriendinnen al een tijdje niet meer gezien hebt, ga je toch een uurtje. Je zou wel langer willen blijven, maar de lokroep van je bed is gewoon te groot. Uiteindelijk weet je niet meer waarover je gepraat hebt en heb je vooral het gevoel dat je niet bepaald het leukste gezelschap was voor je vriendinnen.

Easy Sunday morning brunch

Nee, ’s avonds afspreken zit er niet altijd in als je een druk leven hebt. Dan kan je het net zo goed in de ochtend doen! Skip de drukte bij de hippe adresjes in de stad en nodig je vriendinnen uit bij je thuis voor een gezellige zondagse brunch. Maak er meteen een maandelijkse vriendinnentraditie van, waarbij telkens iemand anders de gastvrouw van dienst is.

De voordelen? Je kan zo lang blijven zitten als je wil, want er is niemand die je naar buiten kijkt om wachtende klanten een plaats te geven. Je hoeft je niet op te doffen, want je vriendinnen zien je even graag in een simpele jeans en zonder make-up. Je maakt klaar wat je wil en je eet zoveel als je wil. Je hoeft je niets aan te trekken van andere klanten, jullie mogen zo luid praten en lachen als je wil.

Het recept voor de perfecte brunch

Weet dat het bij een zondagse brunch vooral draait om het gezelschap en de sfeer. Maar bij brunchen hoort ook een goedgevulde tafel vol lekkernijen die je voldoende energie geven voor een hele week. Je kan het basic houden met fruit, vers brood en verschillende soorten beleg, zoals kaas en een lekker stukje ham. Of je haalt je beste kookkunsten tevoorschijn. Van havermoutpannenkoekjes met ricotta tot een uitgebreid menu in een specifiek thema: je kan er zover in gaan als je wil.

Elke brunch bevat zowel zoete als hartige gerechten. Ga de koolhydraten niet uit de weg en vul een mandje met verse ontbijtkoeken. Daarnaast zijn ook granola, fruit en yoghurt altijd een goed idee. De hartige klassieker bij uitstek is het eitje. Gekookt, hard of zacht, gebakken, in een quiche vol groente: de mogelijkheden zijn eindeloos. Al dan niet in combinatie met een stukje heerlijk krokant gebakken spek, natuurlijk. Gekookte of gerookte ham mag ook niet ontbreken bij een brunch: het is voedzaam, vetarm en bevat weinig calorieën (dus kan je er gerust nog een extra plakje bij nemen!) Werk dit alles af met koffie en thee, eventueel huisgemaakte icetea en een glaasje bubbels of een mimosa voor de liefhebbers. En dan de voetjes onder tafel schuiven en genieten!

Komt het water je al in de mond? Plan dan nu je volgende brunch en zet alvast deze variatie op het klassieke spiegeleitje met spek op het menu.

Spek met spiegelei, champignons in tomatensaus en rösti

INGREDIËNTEN

Voor het spek met spiegelei:

8 sneetjes gerookt spek • 4 eieren • boter • peper • zout

Voor de champignons in tomatensaus:

4 grote champignons • 1 rode ui, fijngesneden • 1 teentje knoflook, fijngesneden • boter • 1 takje tijm • 100 g tomatensaus, uit blik

Voor de rösti:

10 vastkokende aardappelen • nootmuskaat • peper • zout • 100 g boter

RECEPT

• Schil de aardappelen en rasp ze met een grove keukenrasp. Spoel ze niet! Je hebt het zetmeel nodig voor de binding.

• Knijp het vocht uit de aardappelen door ze in een keukenhanddoek uit de persen. Kruid de droge aardappelen met peper, nootmuskaat en zout.

• Laat de boter heel zachtjes smelten in een steelpannetje en schep het witte schuim volledig weg. Je hebt nu geklaarde boter, die niet kan aanbranden.

• Doe enkele eetlepels van de geklaarde boter in een koekenpan en leg er vier hoopjes aardappelmengsel in. Druk goed plat en bak op middelhoog vuur 6 minuten aan elke kant. Hou ze eventueel warm in de oven.

• Maak de champignons in tomatensaus. Snij de champignons in plakjes. Fruit de ui met de knoflook glazig in boter. Voeg de plakjes champignon en tijm toe. Bak 10 minuten en overgiet dan met de tomatensaus. Laat even inkoken en breng op smaak met peper en zout. Hou warm.

• Bak het gerookte spek krokant in een beetje boter. Bak de spiegeleieren apart. Serveer ze bij het spek. Geef er de champignons in tomatensaus en de rösti bij.

