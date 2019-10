Varken voor alle vorken Gesponsorde inhoud Zo organiseer je de gezelligste girls night bij je thuis Aangeboden door Lekker van bij ons

07 oktober 2019

13u00 0 Nina Yes! Eindelijk matchen je vrije momenten met de agenda’s van je vriendinnen. Dat betekent: girls night! Maar wat zal het worden? In de bioscoop mag je niet praten en op café versta je elkaar amper door al het rumoer. Als je heel eerlijk bent, there’s no place like home … Dus waarom niet gewoon lekker thuisblijven?

Het is gezellig, je mag zoveel praten en zo luid lachen als je wil en als de wijn net iets te lekker was, maak je er gewoon een sleepover van. Stuur de mannen op pad, laat de kinderen bij de grootouders logeren en nodig je vriendinnen uit voor een girls night in. Met onze tips maak je er zeker een topavond van!

Zwijmelen en griezelen

Jullie kunnen ongetwijfeld een hele avond volpraten, zeker als je elkaar al een tijdje niet gezien hebt. Maar soms wil je die stembanden eens wat rust gunnen. Dan komt een film goed van pas! Trek een grote zak chips open, maak een bak verse popcorn en kruip met z’n allen onder een dekentje. Haal het tienermeisje in jezelf een avondje naar boven met een klassieker als Grease of Dirty Dancing. Of kies voor lekker zwijmelen met een romantische komedie. Afsluiten doe je met een griezelfilm. Als je durft …

Haal de bordspellen uit de kast

Nog een klassieker voor een geslaagde vriendinnenavond: gezelschapsspelletjes. Hou het luchtig met een rondje Cluedo of Twister, of verlies je helemaal in complexe strategieën bij Stratego of Catan. Keuze genoeg, maar hou het plezant. Slechte verliezer in de groep? Dan is een minder competitief spelletje misschien wel de veiligste optie. Investeer in een coöperatief bordspel: daarin werk je juist allemaal samen om het spel te verslaan!

Smeer die kelen

Mag het wat actiever? Zet Beyoncé op en haal je beste dansmoves boven. Gratis work-out en gewoon ook superleuk! Laat je helemaal gaan en zing luidkeels mee met al jullie favoriete nummers. Als de buren de volgende dag iets vragen over krolse katten in de buurt, dan weet jij van niks.

Vriendschap gaat door de maag

Lekker eten en drinken horen er gewoon bij op zo’n avond. Mix zelf de lekkerste cocktails en mocktails, haal een paar flessen wijn in huis of waag je aan enkele lokale bieren. Wat het eten betreft: chips en pizza waren oké op je vijftiende, nu mag het iets kwalitatiever. Maak het jezelf makkelijk en zet tapas op het menu. Gezellig en voor elk wat wils! Bovendien kan iedereen iets meebrengen, zo leer je ook nog wat nieuwe receptjes kennen. Met deze heerlijk pittige yakitori met een frisse komkommersalade scoor je gegarandeerd.

YAKITORI MET KOMKOMMERSALADE

INGREDIËNTEN

Voor het vlees:

600 g varkensfilet • bamboe satéprikkers • 2 à 3 stengels citroengras • 3 teentjes knoflook • 2 Spaanse pepertjes • 15 g verse koriander • 3 el bruine suiker • 3 el korianderpoeder • 0,75 dl vissaus • 0,6 dl limoensap • 4 el zonnebloemolie

Voor de komkommersalade:

1 komkommer, in blokjes • peper • zout • 0,6 dl sushiazijn • 20 g suiker • 1 teentje knoflook, geperst • 1 tl grof zeezout • 1 tl zwarte peper • 1 rode ui, fijngesneden • 3 el fijngesneden korianderblaadjes

Voor de afwerking:

extra korianderblaadjes • 2 el geroosterde en fijngehakte pinda’s • 2 tl geroosterde sesamzaadjes

RECEPT

• Snij het vlees in reepjes van 2 cm breed, 3 cm dik en 12 cm lang. Rijg de reepjes harmonicagewijs aan de spiesjes.

• Meng het grofgesneden citroengras met de geperste knoflook, fijngesneden Spaanse pepertjes, koriander, bruine suiker, korianderpoeder, vissaus, limoensap en 2 eetlepels van de olie. Giet deze marinade over de spiesjes en laat 30 minuten staan.

• Maak intussen de komkommersalade. Snijd de komkommer met de dunschiller in slierten. Breng op smaak met peper, zout en sushiazijn. Meng verder met de rest van de ingrediënten.

• Gril het vlees 1 à 2 minuten per kant. Serveer met de komkommersalade. Werk alles af met de koriander, pinda’s en sesamzaadjes.

