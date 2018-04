Zo ontwerp je de perfecte It-bag MV

24 april 2018

17u10

Bron: Harper's Bazaar 0 Nina Als iemand weet hoe je een it-bag moet ontwerpen, is het Silvia Fendi wel. Ze is het meesterbrein achter Fendi's Peekaboo handtas, de tas die dit jaar 10 jaar wordt. Dat viert ze samen met haar dochters met de hashtag #MeAndMyPeekaboo.

Drie elementen leiden de weg naar succes: "It-bags zijn simpel, complex en tijdloos," vertelt ze aan Harpers Bazaar. "Het idee achter de Peekaboo kwam heel snel. Het was een waardevol idee, want het is een handtas die ik tot op de dag van vandaag nog steeds geweldig vind. Ik vind hem nooit lastig en dat is interessant, want wanneer je in de mode werkt, krijg je snel het gevoel dat je nieuwe dingen moet doen. Na 10 jaar vind ik de Peekaboo de perfecte handtas. Het is goed om te zien dat een goed idee voor altijd meegaat."

De tas is het merk's best verkopende stijl en is geliefd door menig beroemdheden, van Sarah Jessica Parker tot Olivia Palermo en Gwyneth Paltrow. Fendi maakt duidelijk dat tijdloosheid een belangrijke troef is wanneer je een tas ontwerpt die jaren moet meegaan, trends moeten genegeerd worden en kwaliteit moet vooropgesteld worden.

#MeAndMyPeekaboo

"Je koopt een Peekaboo denkende dat je hem nu gaat dragen, maar ook binnen enkele jaren en dat een van jouw dochters hem ooit uit je kast gaat stelen. Het is een stuk dat voor altijd bij jou blijft."

Met de hashtag #MeAndMyPeekaboo zetten Silvia en haar twee dochters, Delfina en Leonetta, hun relatie met hun tas en elkaar in de kijker.