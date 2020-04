Upstairs Gesponsorde inhoud Zo maak je van je trap een volwaardige eyecatcher in je interieur Aangeboden door Upstairs

30 april 2020

Nog te vaak denken we dat de trap gewoon een functioneel onderdeel van ons interieur is. Nochtans kan je er met een paar simpele ingrepen een volwaardig statementstuk van maken. En daarvoor kan je perfect met je oude trap aan de slag.

Nieuwe bekleding in een-twee-drie

Tevreden met de vorm van je trap, maar uitgekeken op de bekleding? Die kan je op een heel eenvoudige manier vervangen door nieuwe bekleding die beter op je interieur afgestemd is of je trap moderner doet ogen. Kies voor een traprenovatie met overzettreden, waarbij professionals in één dag en zonder kap- of breekwerk een nieuwe trapbekleding bovenop je oude plaatsen. Ook handig: het biedt je veel opties. Denk aan houtbekleding in verschillende kleuren, leer, blauwstaal, bekleding met een betonlook, staallook of zwarte marmerlook. Het laat je toe om je trap echt karakter te geven. Een paar snelle tips: een trap met houtbekleding staat mooi in een licht interieur, een trap in blauwstaal straalt minimalisme uit en een bekleding in leer geeft je trap een apart en luxueus karakter.

Vergeet de leuning niet

De trapleuning bepaalt net zo hard als de treden het karakter van je trap. Uiteraard stem je zijn uiterlijk af op de bekleding van de rest van de trap, maar wees niet bang om met een kleine ingreep je leuning een update te geven en zo instant ook je hele trap. Zo kan je een houten trapleuning bij Upstairs in een ronde, vierkante of sleutelgatvorm krijgen of voor een meer opvallende balustrade met rechte, gedraaide of gekruiste spijlen kiezen. Bij een donkere trap staat een leuning in blauwstaal of rvs/inox heel chic. Kan ook een statement zijn: een trapleuning die iets donkerder is dan de bekleding

In de spotlights

Wanneer je helemaal tevreden bent met het uiterlijk van je trap, kan je hem extra karakter geven door verlichting toe te voegen onder, boven of naast de treden. Dat is niet alleen handig om praktische redenen (het verhoogt de veiligheid), maar zet het design van je trap ook in de verf. Ledverlichting is het veelzijdigst. Je kan kiezen voor warm of koel licht, ronde of vierkante lichten of supersmalle strips, op basis van wat het beste bij het karakter van je trap en je interieur past.

Haal professionals in huis

Droom je van een trap die een meerwaarde is voor je interieur? Upstairs Traprenovatie is gespecialiseerd in simpele ingrepen die het uiterlijk van je trap instant een boost geven. Op upstairs.com vind je jouw gedroomde oplossing.