Zo maak je vakantiefoto’s als een volleerde reisblogger. Sarah heeft 100.000 volgers en verklapt haar trucjes

Een reis in eigen land of zoek je verre oorden op? Het maakt niet uit, want hoe dan ook maak je graag prachtige vakantiefoto’s. Sarah De Gheselle heeft er haar job van gemaakt: ze is een reisblogger met meer dan 100.000 volgers op Instagram. Ze geeft een aantal praktische tips om foto’s te maken die een leuker aandenken zijn dan om het even welk souvenir. “Ik stem mijn outfits af op de omgeving.”

Zo’n vier jaar geleden maakte Sarah een Instagramaccount aan. “Net als iedereen postte ik gewoon foto’s van dingen die ik deed in mijn vrije tijd, zoals uitstapjes met vrienden. Ik had toen nog nooit gehoord van termen als ‘bloggers’ of ‘influencers’. (lacht) Mijn vriend en ik gingen vaak op reis, en hoe meer vakantiefoto’s ik online plaatste, hoe meer succes mijn account kreeg. Dus ik besloot me te verdiepen in die influencerwereld, en zo is de bal aan het rollen gegaan.”

Ondertussen heeft ze al bijna heel de aardbol afgereisd. Van Zuid-Afrika tot Marokko, een roadtrip in het ‘Deep South’ van Amerika, India, Malta en verschillende landen in Europa. “Vroeger werkte ik nog in het onderwijs, maar vanaf september start ik als volledig zelfstandige. Spannend!”

Wat voor camera?

“Zelf neem ik altijd een spiegelreflex mee: mijn Nikon D750 fullframe camera, plus een aantal lenzen. Je kan dus zeggen dat ik redelijk goed uitgerust ben met fotografiemateriaal. (lachje) Maar dat is geen must, misschien eerder beroepsmisvorming. Ik neem ook nog gewoon foto’s met mijn smartphone.” En daar is inderdaad helemaal niks mis mee, want de kwaliteit van smartphonecamera’s is er de laatste jaren enorm op vooruitgegaan.

Goede voorbereiding is het halve werk

“Voor ik op reis vertrek, doe ik de nodige voorbereiding. Eerst zoek ik inspiratie voor mooie fotolocaties op Pinterest en Instagram. Dat mogen trekpleisters zijn, maar dat moet niet. Dan bestudeer ik de foto’s die gemaakt zijn vanop verschillende perspectieven: wat werkt, wat niet?”

Quote Neem props mee, zoals een hoed, een boek, een zonnebril. Dat geeft een foto net dat tikkeltje extra. Vakantieblogger Sarah De Gheselle

“Het klinkt belachelijk, maar ik stem mijn outfits af op de omgeving. Vaak kies ik voor complementaire kleuren. Als er veel te zien is in de achtergrond, draag ik geen prints. Dat maakt een foto veel te druk. Andersom: is er weinig te zien, dan kunnen felle kleuren en prints wel. Weet je niet goed wat aan te trekken? Ga dan voor wit! Daarnaast neem ik props mee, zoals een hoed, een boek of een zonnebril. Dat geeft een foto net dat tikkeltje extra. In Parijs heb ik bijvoorbeeld een Vespa gehuurd, in Jaipur in India had ik een sjaal bij.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm In Malta koos Sarah bewust voor een oranje outfit, aangezien oranje en blauw complementaire kleuren zijn. © Sarah De Gheselle

Hou het zo spontaan mogelijk

“Als superplanner ben ik tijdens een trip tot in de puntjes voorbereid. Maar ik heb geleerd dat er een fijne lijn is tussen voorbereiding en vrije tijd. Mijn vriend weet dat ik die al eens durf overschrijden. Dan zegt hij: ‘Kom Sarah, het is genoeg geweest, nu gaan we iets leuk doen’. (lacht) Ja, het is eveneens belangrijk om te genieten van elk moment. Ook dat levert soms onverwacht mooie foto’s op.”

Timing is alles

“Wie een planning maakt, houdt het best rekening met timing. Fotogenieke plaatsen zijn vaak gegeerd. Als je niet wil dat er te veel vreemde mensen op je foto staan, ga je er het best zo vroeg mogelijk naartoe. Op klaarlichte dag is het trouwens moeilijker om knappe kiekjes te maken. Dat komt omdat je dan te maken krijgt met harde schaduwen.”

Quote Op klaarlich­te dag kan je een foto het best onderbe­lich­ten. Vakantieblogger Sarah De Gheselle

“Zie je een mooie plek, dan kan je op een later moment terugkomen wanneer het minder druk is en het zonlicht beter valt. Wil je toch per se meteen een foto? Zet de persoon die je wil fotograferen - of het object - volledig in de zon of volledig in de schaduw. Dan heb je minder felle schakeringen.”

“Een tip: probeer de foto te onderbelichten.” Bij een camera kan je dat doen door de ISO-waarde laag te houden en te experimenteren met het diafragma en de sluitertijd. Met een smartphone kan je je vinger op het scherm houden en vervolgens omhoog of omlaag bewegen. Sarah: “Een onderbelichte foto kan je achteraf makkelijker bijwerken met een filter, in Photoshop of in Lightroom (een fotografieprogramma, nvdr.) dan een overbelichte foto.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm “Een tip: probeer de foto te onderbelichten. Dan kan je die achteraf makkelijk bewerken en opfrissen." © Sarah De Gheselle

Maak gebruik van het tegenlicht

“Iedereen zegt altijd dat fotograferen met tegenlicht een no-go is, maar dat klopt niet. Dat kan net een heel mooi effect geven. Je moet het gewoon op de juiste manier doen. De persoon die je wilt fotograferen moet net voor de zon staan. Ook mooi: onder bomen, wanneer het licht door de bomen schijnt.”

“Hetzelfde geldt bij een zonsopgang of -ondergang: zie dat de persoon half voor de zon staat. Als is zo’n foto ook mooi zonder dat er iemand opstaat. En maak de foto opnieuw een beetje onderbelicht, dan kan je achteraf nog spelen met de lichtinstellingen en de kleuren feller maken. Weet je niet hoe dat moet? Maak dan gebruik van Instagramfilters of presets”, stelt Sarah. Dat zijn een soort van sjablonen met instellingen voor Photoshop of Lightroom, zodat je je foto’s met één knop kunt bewerken. “Je vindt die heel snel op Google.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm "Ga bij een zonsondergang deels voor de foto staan." © Sarah De Gheselle

Speel met perspectieven

“Het is beter om meerdere foto’s te maken vanuit verschillende perspectieven, in plaats van te blijven staan op één plek, waarvan je denkt dat het een mooi resultaat zal opleveren. Ga eens door de knieën, maak een close-up met een wazige achtergrond, zet de persoon wat verder en fotografeer veel landschap, ...”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm "In Vallée du Loir hebben we vanop verschillende perspectieven foto's gemaakt van 'Le Château de Poncé'. © Sarah De Gheselle

Vergeet de voeten niet

“Wanneer ik aan toevallige omstaanders vraag om een foto van mij te maken, staan mijn voeten er vaak niet op. (lacht) Waarom niet? Je zorgt er beter voor dat je er volledig opstaat. Qua compositie heb ik verder weinig handvaten. Ik vind het persoonlijk mooi als iemand op de foto wat verder staat, zodat je veel ziet van de omgeving en het landschap. En hou rekening waarvoor je de foto wil gebruiken. Horizontale foto’s zijn mooi voor een album of een print die je laat afdrukken, voor sociale media heb je vooral verticale foto’s nodig.”

Maak er een spel van voor kinderen

“Een foto van het gezin is al snel nogal geposeerd. ‘Alé, ga eens bij de papa staan.’ Maar je kan beter voorstellen dat je kind in de nek van papa kruipt. Of laat hen wandelen. Dan heb je geen standaardpose, maar maak je het wat gekker. En hou een gsm in de buurt, zodat je spontane, leuke momenten snel kunt vastleggen op de gevoelige plaat.”

